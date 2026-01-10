詩人畫家林月嬌創作展 光影潤山河寫心聲

記者黃朝琴／臺北報導

國立中正紀念堂《當東西方相遇》詩人畫家林月嬌創作展即起登場，50幅畫作，以西方油畫媒材充滿明亮的色彩，重新詮釋東方山水的靜謐意境，將西方的色彩語言與東方的詩意畫境相融合，讓古老的山水在現代光影的照射下重生，呈現生命的深刻體悟與人文關懷，邀大家走進畫中世界，在山川流雲之間尋找心靈的安頓處。

林月嬌表示，展覽主題「當東西方相遇」，以大自然的循環象徵人生，春夏秋冬、日出日落、月盈月虧皆是生命的起伏與永續。繪畫將內心感動化為形象的過程，通過色彩與筆觸，表達真善美的追求，以畫筆記錄人生的酸甜苦辣，無論經歷多少困境與黑暗，終將迎來黎明與光明，她將這份生命體悟，轉化畫中溫柔的光亮。

林月嬌個展有多幅作品，以油畫重新詮釋東方山水意境，觀者仿佛穿行於畫中山水，感受高山巍峨、溪水潺潺的悠遠意境，或置身於桃源春意盎然、荷塘清風送香的夢幻場景，畫中的山水成為情感與哲思的橋樑，超越地域與時代的界限，觸動觀者內心最純粹的感動。

林月嬌指出，例如《荷香光影》靈感來自張大千的荷花作品《花開十丈影參差》，《春意》靈感來自張大千《桃源圖》；再如《高山景行》靈感來自北宋名家范寬的《谿山行旅圖》，而《人間清歡》取材范寬《臨流獨坐圖》；至於《煙雨三月靈感》創作取材自北宋畫家郭熙的《早春圖》等經典作。

林月嬌解釋，她從古人名畫中，尋找現代人的生命意象，以《荷香光影》為例，她在畫布上貼上銅箔，再以油畫棒作畫，甚至以刮刀取代油畫筆，營造類似東方水墨「皴」的技法，在寫意與半抽象形式，將心靈感受予以形象化，重新詮釋水墨意境。

林月嬌提到，這次展覽以「愛與希望」為核心概念，呈現她對生命的深刻體悟與人文關懷，當看盡人生的起伏與繁華衰敗，最終遺留於人間的，是永不止息的愛，每一幅畫作不僅是景物的描繪，更是一首獻給生命的詩，一段療癒心靈的旅程。

總結來說，林月嬌以詩人的情懷與畫家的筆觸，穿越時空，展現古典與現代之間的對話。她的作品從北宋山水的遼闊氣韻出發，與范寬、郭熙的筆墨精神相互交融，也與張大千的絢爛色彩交相輝映，創造一幅幅既傳承經典又充滿現代光影感的畫作。

林月嬌生於1951年，自幼便對繪畫與書法充滿熱情。自1981年起，她師從兒童美術教育家鄭明進學習素描與水彩，並在梁丹丰老師的指導下奠定了堅實的繪畫基礎。多年來，她深入研究繪畫史、哲學、佛學與聖經等領域，並觀摩中西名家作品，從多元的文化與思想中汲取創作的養分。

除了繪畫，林月嬌還廣泛涉獵書法、陶藝、插花、舞蹈、聲樂、古典音樂欣賞與心靈科學等領域，這些豐富經歷拓展她的藝術視野，並賦予作品更深層內涵。

林月嬌在2012年開始師從留俄藝術家鍾親逸學習油畫，並持續至今，學院訓練與細緻教法，幫助她扎實基本功，畫藝不斷飛躍進步，奠定如今藝術創作的堅實基礎。

詩人畫家林月嬌以西方油明亮的色彩，詮釋東方的靜謐意境。（記者黃朝琴攝）

詩人畫家林月嬌創作展《當東西方相遇》，邀大家走進畫中世界，尋找心靈的安頓處。 （記者黃朝琴攝）

畫家林月嬌在寫意與半抽象形式，將心靈感受予以形象化，重新詮釋水墨意境。（記者黃朝琴攝）

畫家林月嬌在寫意與半抽象形式，重新詮釋水墨意境。（記者黃朝琴攝）

畫家林月嬌作品，將西方的色彩語言與東方的詩意畫境相融合。（記者黃朝琴攝）

林月嬌畫作從古人名畫中，尋找現代人的生命意象。（記者黃朝琴攝）

林月嬌以詩人的情懷與畫家的筆觸，穿越時空，展現古典與現代之間的對話。（記者黃朝琴攝）

林月嬌以玉山為主題畫作，觀者感受高山巍峨的悠遠意境。（記者黃朝琴攝）