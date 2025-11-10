詩人羅智成赴新加坡講座 分享寶島與獅島人文想像

（中央社記者吳昇鴻新加坡10日專電）詩人羅智成到新加坡擔任南洋理工大學駐校作家，並出席講座分享對「島嶼」的概念與想像，吸引不少新加坡書迷到場互動與交流。

羅智成昨天下午出席在新加坡「藝術之家」（The Arts House）舉辦的講座，並以「沒有人是一座孤島：寶島與獅島的對話」為題，和多名文化工作者座談，分享對人文、文化、歷史等面向觀點。

座談會上，駐新加坡代表童振源與會，會後不少書迷與羅智成互動交流。

廣告 廣告

談及島嶼概念，羅智成認為，島嶼象徵著人類孤獨的本質，每個個體都擁有一些無法和人分享或溝通的內在，雖然在很多時候可以透過同理心或自我經驗的投射，但能夠到達如何程度因人而異。

他也舉例，台灣3000公尺以上的高山就有268座，而新加坡或香港一年國民生產總額大過比它廣闊十倍的地區，展現出驚人能量，因此島嶼的定義更要看它幅射與吸收的能力，它開闊的視野、包容的心胸。

「全球化正濃縮著我們對地球的想像，網路的發達，界線的泯除、交流的頻繁、互動的大量增加、在意識上，地球越來越小」，他說，在對比廣大的宇宙，覺得地球本身就像一個球形島嶼，所以他出版了一本詩集叫「地球之島」，代表著某種珍惜態度，與此同時也完成另一本詩集「個人之島」，象徵認清宿命、領略並圓滿它。（編輯：陳承功）1141110