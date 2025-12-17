詩嫚特醫美診所全面升級：整合醫學與SPA 開啟美學新時代

圖▲姚詩曼經理。

詩嫚特集團宣布，原「美仕媞時尚醫美診所」正式更名為「詩嫚特醫美診所」，象徵品牌全面升級啟動。此次整合不僅更新了品牌識別與空間設計，更代表詩嫚特正式邁入「醫學 × SPA」雙軸並行的新階段，致力於打造全方位美學體驗。

詩嫚特集團自創立以來，以「科學為本、療癒為心」為核心精神，結合醫學專業背景與長年保養品牌能量，逐步形成從日常肌膚管理到專業醫療諮詢的完整照護鏈。此次品牌升級，除診所名稱統一外，更於識別設計、服務流程及顧客體驗上全面革新，期望讓醫美不再只是外在的修飾，而是身心平衡的延伸。

負責此次升級與營運策略的姚詩曼經理表示，詩嫚特醫美診所將以更精準與人本的經營思維，推動「專業透明化」與「服務制度化」。她指出：「品牌更新不是換個名字或裝潢，而是從理念、流程到團隊文化的整體轉型。我們希望讓顧客在詩嫚特，不只看到技術，而是感受到被理解與被照顧的安心感。」

姚詩曼經理擁有逾三十年美容與醫美產業經驗，熟悉診所經營管理、顧客體驗設計及人才培訓。她長期觀察市場變化，發現現代消費者更重視「安全感與信任感」勝過單一療程效果，因此推動品牌走向「以人為本」的經營模式。詩嫚特醫美診所特別導入服務標準化流程、衛教資訊透明化，以及術前諮詢制度化，確保顧客從初次接洽到療程結束皆有明確且被尊重的決策權。

在空間設計上，詩嫚特醫美診所延續集團一貫的自然療癒風格，以柔色木質調、自然光線與香氛氣息營造沉靜氛圍，讓顧客在診療過程中感受到身心放鬆。診所同時結合集團多年保養品牌經驗，於療程前後搭配肌膚與保養建議，延伸為可持續的美學照護旅程。

姚詩曼經理進一步指出，詩嫚特的升級不僅是品牌策略，更是一種對產業負責的態度。她說：「我們堅持遵守相關法規，所有療程皆由合格醫師評估後執行，不誇大療效、不以行銷包裝取代專業。希望讓消費者重新理解醫美的本質——它是一種健康選擇，而不是速效追求。」

詩嫚特醫美診所未來將以全新識別與專業團隊為核心，持續推動健康美學理念，並計畫與集團SPA與保養品牌同步發展，形成跨領域整合平台。集團期望藉由此次升級，讓醫美成為一種「被信任的生活體驗」，而非冰冷的醫療行為。

詩嫚特集團強調，品牌升級不只是結構調整，而是一場從心出發的再定位。未來，詩嫚特醫美診所將持續以「誠信、專業、美學」為基石，致力於讓每位顧客都能在安全、透明、溫暖的環境中，找回屬於自己的自信與美麗。