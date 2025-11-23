《詩寫台灣》「半面光禿半青山」的月世界 不是「惡」地（下）



－－希望關心月世界文史地理人士都看到

崩坪樹坪交相連，民墾綠地建家園；

陡峭山路皆走慣，和平共存四百年。

六、台南高雄月世界山區，清代是平埔族居住地。

（一）清康熙25年1686年的第一本《台灣府志》，月世界淺山地區屬諸羅縣的羅漢門（今內門旗山）有大傑顛社，是東寧時的社名。

（二）道光5年1825年，依鳳山縣貼在今田寮區七星里水蛙潭庄（台語水雞潭）之水蛙潭社公告，和土地古契，康熙時，大崗山至烏山（中寮山）的田寮月世界，就居住有新港、水蛙潭、尖山三社，烏山頂分水以東到下淡水是大傑顛社。

各社皆以山頭地角（溪溝）為社界，設有土目，水蛙潭社有董事。何時入住無明確記載。

（三）乾隆35年1770年，官方公告，新港社助官方平定黃教之亂，獲准遷入內門木柵耕墾。與大傑顛社同住內外門。清代稱平埔原住民教番社、社番。

（四）平埔原住民社番，皆居住在月世界白崩坪山崙旁邊的山凹平地裡，開墾白崩坪之外，土壤深厚的平野和山林，耕種為生。

（五）乾隆23年1758年，命社番皆改漢姓剃髮，姓潘的最多，內門很多姓力、月、車、東、買、機等非一般漢姓的，最明顯是平埔族。

有一張乾隆19年的水蛙潭社南勢湖土地典契，原姓巴惡地主社番，已改姓張。

七、康熙時已有漢人入墾內門和北田寮

田寮人祖先世代像平埔族典賣土地耕墾。

（一）1721年（康熙60年）發生朱一貴起義稱王事件，朱一貴在羅漢門內門養鴨，在大崗山後豎旗，可知已有不少漢人進入內門、北田寮。

（二）《雍正台灣輿圖》，記載田寮地區有大烏山（中寮山）、牛稠埔、番社、冬戈、鹿埔、尖山社等漢語地名，是已有不少漢人進入田寮。

八、田寮人祖先在清乾隆年間，開始來田寮典買番社土地耕墾定居

田寮人在月世界裏農作

（一）月世界山多平地少、白崩坪旁邊可耕墾的綠地皆為社番所有。

田寮人祖先，在清代雍正乾隆嘉慶年間，先後前來田寮，依官方規定立土地契約，向社番典買土地，都是典買白崩坪山崙旁邊，社番已開墾，土壤深厚肥沃的平園山林，來耕墾定居。

現存古契，典契期限大多5至20年，期滿無銀贖回，土地和賣契一樣，永為銀主所有。每一筆綠地，可說都有立契約有產權。契約都有蓋土目或業主的印章。

（二）漢人（含漢化平埔族）乾隆時入墾番社土地的田寮人開基祖，都是單身漢，都是娶當地平埔女子，傳衍子孫，建立家園各自成庄（村落）。每個庄社都隔著山崙溪溝。

（三）田寮地形封閉，每個家族世代都與附近庄社，有平埔血統的相互通婚。所以，清代就世居田寮的荒山子弟，可說都有平埔血統。

（四）田寮月世界平埔族，有的改漢姓漢化，有的因土地喪失而逐漸外遷。日本來台調查人口，戶籍登記為「熟」的，內門新港社、大傑顛社最多，尖山社也有，水蛙潭社的極少。

九、南勢湖呂家古厝，是漢人入墾平埔土地，最有代表性的歷史見證

田寮南勢湖200年呂家古厝在白崩坪環繞的山谷齊柏林攝影提供

（一）田寮人祖先最先買的土地，都是一大片有中有平地可建屋居住，而且住家旁邊必須有山泉水或溪水。

（二）月世界人家最早住竹管茅草屋，隨時代進步逐漸改為土角（下堵石頭）茅草屋、土角紅瓦屋、紅磚紅瓦屋。1970年代新建的才有水泥房樓。1960年代仍有很多竹管土角茅草屋。

戰後人口增加，祖留土地不足，農耕生活困難，城市中小企業興起，人口開始外流，1977年賽洛瑪颱風，紅瓦屋損害嚴重，人口更多舉家外遷。現在場助月世界的人口銳減，年紀大者居多。

（三）南田寮烏山西麓山谷南勢湖二進三合院，南北各二長護龍，面積龐大，格局完整，共92間的呂家古厝，古色古香，簡樸而美麗壯觀。約先後分建於183025至1860年，已有200年，是台灣年代最悠久，最有歷史意義和代表性的傳統土角紅瓦厝。

呂家開基祖約於1770年，前來向水蛙潭社購買南勢湖土地耕墾定居。呂家古厝是台灣三、四百年來，漢人（含漢化平埔族）入墾平埔土地，族群相處互動，融合，隨著時代而變遷的最佳歷史見證，也是月世界人文歷史最有代表性的古蹟。現雖人口外遷而殘破失修或改建，以失原來風貌，上完整時的相片，仍保存著珍貴歷史影像。

十、田寮人與月世界荒山是相安無事，和平共存

田寮人從小走慣白崩坪崎嶇陡峭險峻的山谷。

（一）泥岩崩坪土是「日出砧，落雨黏」，天晴泥岩龜裂，顆粒堅硬，赤腳走路會刺痛。落雨泥土潮濕，泥漿會黏腳，很會滑倒。

拿鋤頭挖掘光禿崩坪土，如鋤掘堅硬石頭殼，只能挖起淺淺的一點土，所以崩坪土又叫「淺土殼仔」。崩坪土不能耕種，也不能用來做土角蓋房屋。

以前看牛，都用泥將來抹牛身軀，防蒼蠅吸血。

（二）田寮人小時走崩坪土路，雖都曾滑倒過，「爬山落崎脫赤腳，上驚過溪行吊橋」，稍長大就都適應。

平常山野農作，墾山挑擔，或肩擔農產到遠路平地街市賣，都要走崎嶇陡峭危險的泥岩山路，當然辛苦，卻都是從小就走慣，極少聽說有人跌倒受大傷。

（三）田寮人都在月世界有產權的平園山林綠地，耕墾生活，克勤克儉，「雙手挖土飼囝大漢」，樂天知命。與月世界光禿陡峭的白崩坪，無仇無怨。

三、四百年來，田寮人與美麗光禿不能耕種的月世界，一直都是相安無事，和平共存。

有報導說月世界的人是在惡地求生，可說是誤解。

附記：

一、對田寮平埔族歷史最有研究的是溫振華教授。

二、非常感謝各地熱心前來研究關心田寮月世界的學者專家和文史工作者，很多記寫報導很深入，只是有的記寫報導，把田寮月世界的歷史地理民俗，未多了解就誤解和亂寫的，實在太多，很無奈，改日將把重要的澄清。

三、現在很多白崩坪山谷，有大片種石榴棗子的果園和雨水池，那是1980年代開始引怪手才開挖的。

