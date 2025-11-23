《詩寫台灣》「半面光禿半青山」的月世界 不是「惡」地（下）
－－希望關心月世界文史地理人士都看到
崩坪樹坪交相連，民墾綠地建家園；
陡峭山路皆走慣，和平共存四百年。
六、台南高雄月世界山區，清代是平埔族居住地。
（一）清康熙25年1686年的第一本《台灣府志》，月世界淺山地區屬諸羅縣的羅漢門（今內門旗山）有大傑顛社，是東寧時的社名。
（二）道光5年1825年，依鳳山縣貼在今田寮區七星里水蛙潭庄（台語水雞潭）之水蛙潭社公告，和土地古契，康熙時，大崗山至烏山（中寮山）的田寮月世界，就居住有新港、水蛙潭、尖山三社，烏山頂分水以東到下淡水是大傑顛社。
各社皆以山頭地角（溪溝）為社界，設有土目，水蛙潭社有董事。何時入住無明確記載。
（三）乾隆35年1770年，官方公告，新港社助官方平定黃教之亂，獲准遷入內門木柵耕墾。與大傑顛社同住內外門。清代稱平埔原住民教番社、社番。
（四）平埔原住民社番，皆居住在月世界白崩坪山崙旁邊的山凹平地裡，開墾白崩坪之外，土壤深厚的平野和山林，耕種為生。
（五）乾隆23年1758年，命社番皆改漢姓剃髮，姓潘的最多，內門很多姓力、月、車、東、買、機等非一般漢姓的，最明顯是平埔族。
有一張乾隆19年的水蛙潭社南勢湖土地典契，原姓巴惡地主社番，已改姓張。
七、康熙時已有漢人入墾內門和北田寮
田寮人祖先世代像平埔族典賣土地耕墾。
（一）1721年（康熙60年）發生朱一貴起義稱王事件，朱一貴在羅漢門內門養鴨，在大崗山後豎旗，可知已有不少漢人進入內門、北田寮。
（二）《雍正台灣輿圖》，記載田寮地區有大烏山（中寮山）、牛稠埔、番社、冬戈、鹿埔、尖山社等漢語地名，是已有不少漢人進入田寮。
八、田寮人祖先在清乾隆年間，開始來田寮典買番社土地耕墾定居
田寮人在月世界裏農作
（一）月世界山多平地少、白崩坪旁邊可耕墾的綠地皆為社番所有。
田寮人祖先，在清代雍正乾隆嘉慶年間，先後前來田寮，依官方規定立土地契約，向社番典買土地，都是典買白崩坪山崙旁邊，社番已開墾，土壤深厚肥沃的平園山林，來耕墾定居。
現存古契，典契期限大多5至20年，期滿無銀贖回，土地和賣契一樣，永為銀主所有。每一筆綠地，可說都有立契約有產權。契約都有蓋土目或業主的印章。
（二）漢人（含漢化平埔族）乾隆時入墾番社土地的田寮人開基祖，都是單身漢，都是娶當地平埔女子，傳衍子孫，建立家園各自成庄（村落）。每個庄社都隔著山崙溪溝。
（三）田寮地形封閉，每個家族世代都與附近庄社，有平埔血統的相互通婚。所以，清代就世居田寮的荒山子弟，可說都有平埔血統。
（四）田寮月世界平埔族，有的改漢姓漢化，有的因土地喪失而逐漸外遷。日本來台調查人口，戶籍登記為「熟」的，內門新港社、大傑顛社最多，尖山社也有，水蛙潭社的極少。
九、南勢湖呂家古厝，是漢人入墾平埔土地，最有代表性的歷史見證
田寮南勢湖200年呂家古厝在白崩坪環繞的山谷齊柏林攝影提供
（一）田寮人祖先最先買的土地，都是一大片有中有平地可建屋居住，而且住家旁邊必須有山泉水或溪水。
（二）月世界人家最早住竹管茅草屋，隨時代進步逐漸改為土角（下堵石頭）茅草屋、土角紅瓦屋、紅磚紅瓦屋。1970年代新建的才有水泥房樓。1960年代仍有很多竹管土角茅草屋。
戰後人口增加，祖留土地不足，農耕生活困難，城市中小企業興起，人口開始外流，1977年賽洛瑪颱風，紅瓦屋損害嚴重，人口更多舉家外遷。現在場助月世界的人口銳減，年紀大者居多。
（三）南田寮烏山西麓山谷南勢湖二進三合院，南北各二長護龍，面積龐大，格局完整，共92間的呂家古厝，古色古香，簡樸而美麗壯觀。約先後分建於183025至1860年，已有200年，是台灣年代最悠久，最有歷史意義和代表性的傳統土角紅瓦厝。
呂家開基祖約於1770年，前來向水蛙潭社購買南勢湖土地耕墾定居。呂家古厝是台灣三、四百年來，漢人（含漢化平埔族）入墾平埔土地，族群相處互動，融合，隨著時代而變遷的最佳歷史見證，也是月世界人文歷史最有代表性的古蹟。現雖人口外遷而殘破失修或改建，以失原來風貌，上完整時的相片，仍保存著珍貴歷史影像。
十、田寮人與月世界荒山是相安無事，和平共存
田寮人從小走慣白崩坪崎嶇陡峭險峻的山谷。
（一）泥岩崩坪土是「日出砧，落雨黏」，天晴泥岩龜裂，顆粒堅硬，赤腳走路會刺痛。落雨泥土潮濕，泥漿會黏腳，很會滑倒。
拿鋤頭挖掘光禿崩坪土，如鋤掘堅硬石頭殼，只能挖起淺淺的一點土，所以崩坪土又叫「淺土殼仔」。崩坪土不能耕種，也不能用來做土角蓋房屋。
以前看牛，都用泥將來抹牛身軀，防蒼蠅吸血。
（二）田寮人小時走崩坪土路，雖都曾滑倒過，「爬山落崎脫赤腳，上驚過溪行吊橋」，稍長大就都適應。
平常山野農作，墾山挑擔，或肩擔農產到遠路平地街市賣，都要走崎嶇陡峭危險的泥岩山路，當然辛苦，卻都是從小就走慣，極少聽說有人跌倒受大傷。
（三）田寮人都在月世界有產權的平園山林綠地，耕墾生活，克勤克儉，「雙手挖土飼囝大漢」，樂天知命。與月世界光禿陡峭的白崩坪，無仇無怨。
三、四百年來，田寮人與美麗光禿不能耕種的月世界，一直都是相安無事，和平共存。
有報導說月世界的人是在惡地求生，可說是誤解。
附記：
一、對田寮平埔族歷史最有研究的是溫振華教授。
二、非常感謝各地熱心前來研究關心田寮月世界的學者專家和文史工作者，很多記寫報導很深入，只是有的記寫報導，把田寮月世界的歷史地理民俗，未多了解就誤解和亂寫的，實在太多，很無奈，改日將把重要的澄清。
三、現在很多白崩坪山谷，有大片種石榴棗子的果園和雨水池，那是1980年代開始引怪手才開挖的。
其他人也在看
岡田准一集大成之作！《武士生死鬥》爆好評掀熱論
《武士生死鬥》日劇掀起全球熱潮，以創新的武士時代劇形式吸引觀眾目光，被譽為日本版《魷魚遊戲》。這部由岡田准一主演並兼任執行製作與動作規劃的作品，描繪明治時期292名武士在京都至東京的生死競賽，爭奪木牌與巨額獎金。該劇集結近300位演員，陣容堅強，包括重量級演員阿部寬，製作規模媲美三部電影，展現日本文化精髓同時融入現代娛樂元素。TVBS新聞網 ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 13 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 15 小時前
MLB》道奇、洋基灑幣有回報 山本由伸、寇爾獲評「最超值投手肥約」
美媒Jomboy Media球評奧立夫（Jolly Olive）近日評價大聯盟最高價的幾位投手合約，當今最貴的投手山本由伸簽有12年3.25億美元（新台幣101億）。「山本在日職統治多年，他今年的表現極佳，不過大家著眼的是他季後賽的表現，兩場完投與世界大賽G7救場，這只是他合約的第2年，還有10年的時間，但我會把他放在最頂級評價（值得每一分錢甚至有賺）。」中時新聞網 ・ 20 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 20 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 16 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光EBC東森新聞 ・ 13 小時前
影/高雄站後丟超大驚喜！TWICE正式官宣明年3月攻大巨蛋 門票12月初開賣
K-POP超級天團TWICE於 11 月 22、23 日連續兩天，以《TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》強勢攻佔高雄世運主場館。第二天的演唱會尾聲，她們更在大螢幕上正式官宣，明年 3 月將登上臺北大巨蛋開唱，門票則於12月初開賣！中天新聞網 ・ 7 小時前
4年新車突起火燃燒成廢鐵！駕駛下交流道「抖動冒煙」秒逃命
台北許姓男子與友人開車前往雲林出遊，沒想到行經國道一號虎尾交流道時，車輛竟在紅綠燈處突然起火！原本計畫去國軍罐頭工廠的2人，在發現引擎冒白煙時立即下車逃生，所幸及時避開火勢，才沒造成人員傷亡。消防隊到場僅花5分鐘就撲滅火勢，但這輛僅4年車齡的汽車已成廢鐵。車主強調平時有正常保養，起火原因仍有待釐清。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
「一刀未剪」被抓包刪掉賴清德「台灣人有錢有閒」！三立：誤解
韓國女團TWICE今（22日）、明兩天將在高雄舉辦演唱會，出身台南的台籍成員周子瑜，出道多年首度在家鄉舞台表演。對此，總統賴清德昨天脫口說出，「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」則引發關注。有網友發現，《三立電視》一段標榜著「一刀未剪」的影片中，把賴清德「台灣人有錢有閒」語句給剪掉，讓網友痛罵三立是「黨媒」。中天新聞網 ・ 1 天前
男性結紮後精子去哪了？泌尿醫揭「路被封住」神祕結局
男性結紮（Vasectomy）是公認安全有效的避孕方式，但許多人對於手術後「精子去哪了」這個問題充滿疑惑，甚至擔憂精子會累積在體內造成身體負擔。泌尿科醫師陳忠佐近日透過社群媒體進行科普，強調結紮的原理並非讓睪丸停止生產精子，而是巧妙地阻斷了精子排出的路徑。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
民進黨確定派「他」選宜蘭縣長！賴清德大讚：專業、正派、溫暖
即時中心／高睿鴻報導民進黨先前與公民同行，協助推動「全國大罷免」運動，可惜成效不佳，1席都未能罷掉；為了在下次2026年大選站穩腳跟，最近全黨皆已積極展開戰略布局。總統賴清德昨（22）天晚上，更在親自參加「新北市宜蘭同鄉會」時，大力為新北市長候選人蘇巧慧、宜蘭縣長候選人林國漳拉抬人氣；而對於當前知名度較低、但卻不缺專業度的林國漳，賴清德更是大篇幅力薦，盼鄉親能踴躍相挺。民視 ・ 15 小時前