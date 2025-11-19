《詩寫台灣》 「半面光禿半青山」的月世界 不是「惡」地（上） －－希望關心月世界的文史人士都看到
南高淺山山連山，砂土流失露泥岩；
雨沖崩裂陡又尖，半面光禿半青山。
一、 田寮月世界是最熱門的地理學地方學
田寮月世界空照圖與南勢湖太陽谷奇景。田坤國 呂自揚攝影。
田寮崇德「月世界」險奇光禿地景，2013年獲選為「台灣十大地景」第6名，已成國際媒體漸多報導的台灣獨特泥岩地質景觀，越來越熱門，吸引更多國際觀光客。
「月世界」原是田寮崇德光禿地景的名勝，已成為全台灣被稱為「惡地」的泥岩地形泛稱。
月世界一直被學術界忽視，近年越來越多成大、台大、台北師大、高師大、長榮大的歷史、地理學者，環保人士，和地方文史工作者，組隊遠來踏查研究月世界的地理生態與人文歷史民俗，及未來發展與土地利用，並與在地合作辦活動。
月世界已成為熱門地方學。身為月世界荒山子弟，當然非常感謝和高興。
二、很多記寫報導常有錯誤和誤解
月世界全部裸露的尖禿山崙。呂自揚攝影
可惜，有許多記寫報導，因不了解地景和歷史民俗而常有很大誤寫和誤解，也有毫無根據的亂寫。
筆者從小在月世界長大，對家鄉月世界的歷史地理民俗，已寫有許多有詩、有文、有攝影的詩文介紹。也曾多次到成大、長榮大學和社區大學、文史社團介紹田寮月世界。
今將月世界最基本的地理景觀和人文歷史，分寫成詩，並作簡要說明。希望關心月世界的研究報導者，都能參考。
三、月世界地形是「半面光禿半青山」的淺山丘陵
遠來田寮月世界的印度和以色列觀光客。朱裕寬攝影。呂自揚提供。
（一）、地理學者所說的「惡地」，是北從台南玉井左鎮南化龍崎，南至高雄內門田寮燕巢，長約35公里，最寬約10公里，平均海拔約100公尺，今稱「月世界地形」的淺山丘陵。
月世界地形是幾百萬年前造山運動，從海中浮起的淺山丘陵，山丘、山崙和旁邊的平野、凹地、山谷、台地，表面皆有或深或淺的砂礫土。廣大丘陵原來是長滿原生樹木花草的綠野青山，砂礫土底下是青灰色泥岩。
泥岩乾燥龜裂，堅硬如石頭，不滲水。遇雨表面泥土就潮濕，雨水多就軟化成泥漿，泥漿底下的泥岩仍然乾燥堅硬。有報導說泥岩土質鬆軟，也有報導說可溜滑梯，都是很大的錯誤。
（二）、山崙砂礫土較淺的山坪（山坡），長久風吹雨打，雨水沖刷，砂礫土和草木，逐漸往下流失崩塌，底下泥岩就開始裸露。
雨水開始沖刷裸露泥岩，表面泥岩不斷變成泥漿流失，就漸漸形成崩裂陡峭多溝，不長草木的光禿山坪，越來越擴大越千溝萬壑。在地人叫做「白崩坪」。
山崙大多只一面（邊）山坪裸露泥岩，變成光禿陡峭多溝的白崩坪，未裸露地方仍有草木。山崙另一面仍是長滿野草樹木的青山。也有整個山崙都裸露成尖禿山丘或山脊，也有整個山崙砂礫土深厚，仍然是長滿草木的青山。
相鄰山崙的白崩坪連接環繞在一起，就形成大片的白崩坪山谷，田寮的月世界，就是四面皆白崩坪的大山谷。
（三）、所以，從高處遠看或俯瞰，台南高雄廣大月世界泥岩地形，實際上就是一座一座「半面光禿半青山」的大小山崙，交錯綿延的淺山丘陵。山崙與山崙之間都有深而曲灣的溪溝。
幾千萬年前，何時開始有泥岩裸露，已無從查考。
四、白崩坪、惡地、月世界名稱的故事
1939年日文報導田寮狗氳氤奇景新名勝。1940《高雄新聞》報導田寮絕景「月の世界」。陳怡霖、劉天賦提供
（一）、在地人把所看到月世界泥岩裸露，光禿崩裂陡峭，不長草木的灰白色山坪，依其形狀叫做「白崩坪」，又叫「海銀土」，是原來在海裡的銀灰色泥土，台語音像「海裡的土」。
（二）、約1930年代日本人把台南高雄的泥岩白崩坪地形稱為「惡地」，是把Badland譯為「惡地」，而被地理學者沿用。Badland是指荒涼不好的劣地。
白崩坪只是堅硬崩裂陡峭的無用土地，無毒無害也無「惡」，稱為「惡地」並不貼切。在地人也不會用台語叫「惡地」。
（三）、田寮「月世界」的地名，是日本人來田寮狗氳氤（崇德）看到白崩坪的陡峭險峻奇景，驚喜為新名勝。
1939年有山岳記者，前來高雄州岡山郡的田寮狗氳氤探訪白崩坪（崇德）奇景，報導說是「應被稱為東洋第一的特異景觀」的新名勝。
1940年1月31日《高雄新聞》，報導田寮庄狗氳氤的白崩坪絕景，叫「月の世界」。
「月の世界」台語叫「月世界」。何人取名？為何取名「月の世界」，尚未找到記載。
（四）、白崩坪表面有鹽分礦物質，陽光、月光照射都會反光。白天陽光強，看不出微微的反光，只會微微散熱。
有月光的夜晚，明月高照黑暗中的白崩坪，泥土的反光與天上月光，上下輝映成一片白噗噗，光茫茫，美如夢幻的仙境，寧靜而神秘。
有明月的晚上，田寮人會帶親友去觀賞附近的白崩坪月景，都說「月世界」就是「月光的世界」。
戰後旅遊風氣漸開，很多影片也都來月世界拍電影，吸引更多遊客和攝影家，田寮月世界成為中秋賞月勝地。
1969年太空人登陸月球，所拍的月球表面，是一望無際的光禿荒漠，使得田寮山坪光禿的「月世界」名聲更大噪。
實際上，「半面光禿半青山」的月世界，白崩坪陡峭地景，與月球一望無際的光禿荒漠，並不相同，也常被誤說成是太空人登陸後才叫月世界。
現在，田寮「月世界」已設為「田寮月世界地景公園」，為吸引觀光，都以登陸「月球」做宣傳。
五、月世界是著名國際性觀光奇景，不是「惡」地，應改美名
日本人把台南龍崎烏山頭白崩坪稱為惡地。呂自揚提供。
現在，月世界地形，已成為很有價值的觀光地景，和學術研究的珍貴地質景觀與人文歷史的資源。
身為月世界荒山子弟，實在不喜歡所生活居住的荒山，被稱為「惡地」。
希望有高明學術界，能帶頭把台灣的月世界泥岩地形，改用含有地景之美的好名稱，不要再叫「惡地」。或可直接稱為「月世界」、「白崩坪」或「青灰岩」，而不再叫「惡地」。
附記：有很多研究報導很深入，例如成大陳文松教授，多次帶領師生前來田寮月世界踏查，並指導博碩研究生撰寫專題論文，出版為《史蹟勘考》專輯，非常珍貴。
