《詩寫台灣》台灣原生種的美麗四色花樹 台灣欒樹



晨鳥飛跳綠葉間，中秋黃花滿樹顛；

小果有紅有灰褐，一樹四色台灣欒。－〈台灣欒樹〉

一、台灣欒樹是台灣原生種花樹

台灣孤立在太平洋汪洋大海中.有很多原生種動植物，名稱中有「台灣」二字的，都是世界同種類中的台灣特有種，著名的有台灣黑熊、台灣獼猴、台灣藍鵲、台灣紅檜、台灣扁柏、台灣杉（台灣最高樹84.1公尺）、台灣百合、台灣欒樹。

二、台灣欒樹是普遍的本土觀賞花木

滿樹黃花的台灣欒樹 簡櫻汝攝影 呂自揚提供

台灣欒樹是1895年，英國植物學家來屏東萬巒平埔部落之萬金教堂，首先採集而取名的。

現在，台灣欒樹不但山野有，很多城市人行道、學校、公園，都可看到，是很普遍常見的本土原生種觀賞花樹。

三、台灣欒樹台語又叫「苦苓舅」 黃花開秋天來

台灣欒樹的紅色和灰褐色燈籠果。呂自揚攝影。

民俗，有草木外形葉子像另一種草木，就像外甥長相像舅舅，就叫做某種草木的「舅」。

有一種野草，像清明節採做鼠麴粿（草仔粿、）的鼠麴草，也可採來做粿，就叫鼠麴舅。

苦楝樹台語叫苦苓，台灣欒樹的葉子、樹形很像苦楝。以前苦楝比台灣欒樹常見，所以台灣欒樹台語又叫「苦苓舅」。

台灣四季如春，春夏秋冬都有鳥語，都有花香。苦苓舅是很準時的季節花，看到台灣欒樹開黃花，就是秋天已到來了。

四、台灣欒樹是一樹四色的世界名花木

剖開的紅色燈籠果和已結種子的灰褐色燈籠果 呂自揚攝影

台灣欒樹是落葉喬木，從春天長新葉到夏秋，葉子都青翠茂盛，每天早晨都會有小鳥在樹梢綠葉間，飛來跳去，發出清脆的鳴叫聲。

台灣欒樹樹形美，秋天開花時，每枝樹枝的綠葉前端，就會長出一枝分很多小枝的無葉長枝條，沒幾天，大小枝條就冒出一小粒一小粒的小花苞，然後很快就開出很多黃金色的小花朵來。花枝成圓錐形，開成整棵樹的樹梢都是黃花，隨風散發出明亮柔美令人喜悅的黃金光采，遠遠可見。

先開的小黃花掉落，很快就長出一個一個深紅色的小果，漸漸長成如大人拇指大，三瓣薄膜如燈籠泡的紅色小果，掛滿綠葉的樹梢。

這時候樹上仍有黃花在開，整棵樹在溫和的秋陽秋風中，有綠葉、有黃花、有紅燈籠果，一樹三色，盎然相輝映，很令人爽心悅目。

種多棵台灣欒樹的公園校園，如有先開花的紅燈籠果先變成灰褐色，就可同時看到綠、黃、紅、灰褐四色的美麗風情畫。

黃花開完，紅燈籠果皆漸漸變成灰褐色，枯乾後就都變成深褐色，直到冬天落盡。

台灣欒樹一年有綠葉、黃花、紅果、褐果四色的變化，所以又叫「四色樹」，是以「台灣」為名的台灣特有種。

依筆者觀賞，台灣欒樹是開花結小紅燈籠果，先轉變成灰褐色燈籠果，再轉變成深褐色燈籠果，灰褐色和深褐色的色別也明顯，如算成二色，就也可說是「五色樹」了。

五，另作台灣欒樹的〈花下閑情〉小詩

三隻最美野鳥黃鶯 飛來樹形樹葉像台灣欒樹的苦楝樹上 簡櫻汝攝影 呂自揚提供

我住在高雄一間國小旁邊，假日校園開放市民運動休閒。校園種有開黃金花的外國種阿勃勒，也種很多棵黃金花的台灣欒樹。

今年10月中的一個星期日早上，我到校園散步，運動場邊的校園晨光溫馨，雲白風清，清靜無人。

那幾棵青綠的台灣欒樹，正開著滿樹令人喜悅的黃花，我就悠閒自在的走來花樹下的長木椅上躺著，悠閒的仰看著滿樹黃花，也仰看著大小白雲，在滿樹黃花上面的藍色天空，來去悠悠，真是令人如身在大自然中，也令我彷彿回到少年時，在月世界家鄉的山上農作時，常在龍眼樹下躺臥休息的歲月。

作〈花下閑情〉小詩：

台灣苦苓舅，中秋黃花開；

閒來花下卧，仰看浮雲白。

附記

一、 台語詩人簡櫻汝作有台語〈苦苓舅〉詩，很美：

苦苓舅，苦苓舅，千變萬化魔術師，變黃變紅好工夫。

苦苓舅，苦苓舅，入秋金雨隨風舞，四季風情誠特殊。

優良品種寫歷史，入選名木真本事，堅強形影滿島嶼，

本土樹種苦苓舅。

二、相傳台灣欒樹名列世界十大名木，筆者未在網路看到，是何單位選哪十種名木的明確報導。

