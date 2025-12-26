《詩寫台灣》 喜見高雄田寮區公所官網 把平埔原住民寫入〈歷史沿革〉



一、

現在網路時代，各縣市之鄉鎮區公所的官網，都有〈歷史沿革〉。

高雄月世界田寮的歷史地理，很多外地人和本地人的報導著作，都常有誤解和錯誤，包括最重要的田寮區名、鄉名由來，田寮人的祖先，月世界的名稱與地質。

連《田寮鄉志》都把鄉名錯寫成：「田寮初無部落，先民來往時，於田畔搭蓋茅室以居之，便利耕作，所以名之曰『田寮』」。

二

康熙時大崗山後田寮新港社、水蛙潭社、尖山社，大傑顛社社界圖 /呂自揚製圖提供

事實上，大崗山後田寮地區，在清康熙時就是平埔族居住地，西和北部是新港社，東南部是水蛙潭社，南部是尖山社，東邊以烏山頂分水與大傑顛社為界。

田寮人的祖先漢人或改漢姓平埔族，是在清代雍正乾隆年間，開始前來向平埔社番典買土地耕墾，娶平埔女子成家，世代皆與有平埔血統者相互通婚，傳衍子孫，各自成庄社。田寮人可說都有平埔血統。

「田寮」原本只是田寮里（村）田寮國校所在地方的一個庄社（村落）地名，日本時代才把南田寮的「田寮區」和北田寮的「古亭坑區」，合併為「田寮庄」，「田寮」 從此成為全庄、全鄉、全區的地名。

三

田寮區公所更新官網的〈歷史沿革〉呂自揚提供

今年2025年7月，田寮區新任區長梅兆平先生，是非常重視田寮歷史地理文化的區長，知道我是田寮在地人，「詩寫台灣」二十年，也編有《田寮南勢湖呂家族譜》，對田寮月世界的歷史地理文化有了解和研究，就前來訪問，並參考我寫田寮歷史地理的著作，於12月初更新區公所官網，把田寮原是平埔族居住地，田寮人祖先前來向平埔原住民典買土地耕墾居住，皆有平埔血統的歷史，依史實寫入「田寮區歷史沿革」中：

「田寮本是田寮村田寮國小所在的村落、庄社名，日本時代把南田寮「田寮區」和北田寮「古亭坑區」合併為一個「大庄」，才把田寮村落庄社名，當作「全大庄」名和「全鄉」名，雖歷經行政區的更替，仍沿用至今。

田寮區山多平原少，清代康熙年間就居住平埔族新港、水蛙潭、尖山三社。依相傳族譜堂號和清代平埔土地契約書，田寮人祖先是福建漳、泉州人或改漢姓平埔族，立契約向平埔族典買土地，耕墾定居成庄社，可說都有平埔血統。

田寮人世居月世界光禿陡峭白崩坪地形環繞的山區裏，皆養成勤勞儉樸，刻苦耐勞，「雙手挖土飼囝大漢」的習性。」

四

《319鄉鎮》田寮區網頁截圖 呂自揚提供

台灣南北部沿海平原和淺山，很多鄉、鎮、區在清代時，仍是平埔原住民居住地。

田寮區新官網，把田寮平埔原住民的歷史，寫入「歷史沿革」，可能是最先把平埔族歷史寫入鄉、鎮、區官網的。非常難得，可做全國各鄉鎮區，介紹歷史沿革的參考。

五

十幾年來，網路很流行一個「319鄉鎮」的報導，對高雄田寮區的簡介（如附圖4），開頭第一段寫說：

「田寮區早期並無原住民部落居住之史書記載，明鄭時期曾作為援剿中鎮屯墾地域。到了清乾隆末年更有大批漢人移入開墾，並在墾成之田中築寮成莊,鄉名因而得稱。」

對照現在田寮區的官網，這「319鄉鎮」的第一段報導，四部分就都誤解寫錯了。

（一）田寮是康熙時就有原住民三社居住，不是無部落。

（二）現存水蛙潭社土地古契，是乾隆五年之前，就開始有漢人向平埔族典買土地入墾，不是乾隆末年。

（三）「援剿寮」在田寮區南安里，很偏僻，是清末居住燕巢援剿右（今安招區）的劉姓人家，遷來買地耕墾築草寮居住的地名。不是什麼明鄭東寧王國時在援剿中（燕巢）鎮的屯墾地名。

（四）田寮地名原是取小庄社田寮當全鄉名。

很多文史工作者，對田寮歷史地理民俗未了解，就望文生義誤解錯寫，太多了。身為田寮月世界荒山子弟，只能陸續更正。



