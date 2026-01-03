《詩寫台灣》 大社小社滿台灣的南島語族



福爾摩沙台灣島，島名明代叫東番；

自古居住南島族，大社小社滿台灣。

－〈台灣南島語族〉

一、南島語族居住台灣至少有2000年

根據人類學考古，台灣島東西南北都有都超過2000年的文化遺址，台南「南科考古遺址」有約5000年的稻米和小米。台東長濱八仙洞遺址是已知最早的遺址，2017年的考古新發現，已有30000年。

高雄柴山小溪貝塚是400至2000年前遺址，依年代，應是1635年12月25日，荷蘭攻打堯港大崗山附近原住民搭加里揚社時，居住打狗的原住民逃遷後留下的。

現在居住在台灣的平埔族和高山族，學者皆稱為南島語族或南島族，居住台灣至少已有2000年。

考古學者已普遍認為遍佈南太平洋和印度洋海島的南島語族，發源地是台灣。

2025年1月2日，《自由時報》刊登考古學者郭素秋的文章說：「現今南島語族的最早祖先文化，首先出現於距今約五千多年前的台灣。數千年來一直發展、演變，傳承至今。」

二、葡萄牙最早稱台灣叫Formosa福爾摩沙

台灣最早的島名，是相傳大航海時代1540（或說1550）年代，有歐洲葡萄牙船從澳門北往日本，發現大海中的一座高山島，島上樹木蒼翠美麗，喜呼為「liha Formosa」福爾摩沙，意為美麗島。

從此歐洲人的航海地圖，皆畫有Formosa。Formosa美麗島台灣開始進入世界舞台。西班牙人稱Formosa為Hermosa。不過，這名稱在明代文獻未見記載。

三、明代稱台灣叫東番，住東番夷人

中文文獻，最早明確記載台灣島名的是1574年，明國萬曆2年的《明實錄》，記載海盜林鳳被總兵胡守仁追征，逃來澎湖東方的海島「東番」魍港。東番島上居住有東番人。

在這之前，東番雖有「夷州」「琉球」之說，卻含糊矇矓。

明國人所說的東番，就是歐洲人所說的Formosa。

1603年明萬曆30年，福建人陳第隨沈有容軍隊來東番征討倭寇後，從大員港登陸，受當地原住民首領熱情招待。回去後著〈東番記〉說：

「東番夷人不知所自始，居澎湖外洋海島中，起魍港、加老灣，歷大員、堯港、打狗嶼、小淡水、雙溪口、加哩林、沙巴里、大幫坑，皆其居也。斷續凡千餘里，種類甚蕃。別為社，社或千人或五、六百。」

陳第稱東番原住民叫東番夷人。當時的東番，北從魍港（嘉義布袋），南至小淡水（東港）沿海平埔，皆居住有許多大社千人，小社五、六百人的大小社東番夷人。

1603年陳第〈東番記〉記載，東番居住有大小社東番夷人。呂自揚提供。

四、1650年歸順荷蘭受統治的有原住民315社

1624年，荷蘭人入佔東番大員港，在港外沙洲建熱蘭遮城商館，稱東番叫福爾摩沙，東番夷人叫福爾摩沙人。

《熱蘭遮城日誌》1650年記載 歸順的原住民共有315社。呂自揚提供。

荷蘭《巴達維亞城日記》和《熱蘭遮城日誌》記載：

當時大員港附近就有新港、蕭壠、麻豆、目加溜灣，大目降和三小社。

1635年荷蘭攻打堯港、大崗山附近搭加里揚社，高雄平原大小社皆逃遷。逃到屏東平原的搭加里揚主社和大木連（上淡水）、麻里麻崙（下淡水）、塔樓三分社，在1636年2月4日到大員簽約歸順荷蘭受統治。

當時屏東平原海邊小淡水（東港）附近有放索7社，東港5社，南方琅嶠有18社。

荷蘭自1635年，開始逐漸征服福爾摩沙各地大小社，到1650年，全島歸順的共有315社（尚有未歸順的），大小社各有社界，皆各自獨立如大小國。

《巴達維亞城日記》1625年記載大員港附近有新港等四社。呂自揚提供。

由〈東番記〉和《巴達維亞城日記》《熱蘭遮城日誌》的記載可知，荷蘭來台時的台灣，平均約10-20公里就有一南島語族的村社，南島語族很早就大社小社滿台灣。

附記：荷蘭首都里斯本港口，畫有荷蘭1541年首航日本的航海圖。