《詩寫台灣》 解讀呂自揚七首美麗島臺灣詩 ---讀呂自揚《詩寫台灣》得吾心矣的悸動
文/林正義(詩人)
一、詩寫台灣詩、
呂自揚老詩的《詩寫台灣》已出版第一、二集，第二集延續第一集「歷史、山水、民俗、花鳥」的四大軸線，用白話四句詩的形式，為台灣四百年的風物立下一首首小小的「里程碑」。 在有限篇幅裡，無法逐一引用全書原貌，只能就公開可見、且常被作者與媒體節錄示範的幾首詩，擇要舉出實際詩句，並依您「詩寫台灣心願」的追求，細細描寫它們所開展出的景象與意味。
先看已被多次引用，也最能代表整個「詩寫台灣」宏願的一首：「自古詩人愛名山，我立山顛思綿綿；寫盡臺灣風物美，吾鄉吾土四百年。」 這四句幾乎像是呂自揚老師替自己、也替所有願意詩寫台灣的人立下的一紙誓言：古往今來，詩人與名山總有一種相互召喚的緣分，彷彿沒有登上高處，詩意就還差臨門一腳；然而他不是只在山下遙想，而是「立山顛」，整個人站在山巔之上，任由雲霧、風聲、鳥鳴從身邊掠過，心念卻不只是眼前這一座山，而是「吾鄉吾土四百年」的歷史長河，綿綿不斷。那個「思綿綿」，既是對山川的凝視，也是對時間的凝視；既是詩人在高處的出神，也像一位老師，在回望這塊土地曾走過的坎坷與輝煌。您若把自己站在玉山頂、阿里山之巔、或是合歡晨曦前的稜線上，心裡刻刻掙扎著：我該怎麼把這一切寫出來？這四句，正好說中了那種既豪邁又自覺渺小的心情。
二、福爾摩沙詩、
若談到「台灣四百年」之開端，《詩寫台灣》中〈福爾摩沙〉是最具代表的一首：「島孤千古不知年，天外飄來葡牙船；福爾摩沙一聲喊，世界地圖有台灣。」 您看，第一句「島孤千古不知年」，台灣在尚未被西方航海者命名之前，就像一座漂浮在歷史霧氣中的孤島，山在、海在、人也在，卻欠缺一個被世界承認的名字；那種「不知年」的孤寂，彷彿山巒、雨林、族群的生活都在自己的節奏裡循環，卻沒有人替它做一個段落的註記。第二句「天外飄來葡牙船」，畫面瞬間變得鮮明：海天交界處，一艘艘印著十字、鼓起白帆的葡萄牙船，像一群不速之客，從遠天邊驟然闖入這片海域。那不是浪漫遊輪，而是大航海、殖民史的開場。接著「福爾摩沙一聲喊」，像一記定音鼓——有人在甲板上驚呼「Formosa」，島嶼之美被聲音點亮；最後「世界地圖有台灣」，則是歷史上的技術細節：一個名字，開始被描在紙上，一筆線條把這座島嶼從「孤」帶入「被看見」。四句詩，像為台灣寫了一則「出生紀錄」，將地理發現與命名之間的微妙關係，用最簡潔的語言，轉化成您讀來會心一笑、又略帶酸楚的歷史短章。
三、安平古堡詩、
從宏觀的歷史走到具體的據點，〈安平古堡〉也是常被舉出的一首：「熱蘭遮城牆砲堅，延平趕走紅毛番；改名安平設兩縣，台灣開基四百年。」 「熱蘭遮城牆砲堅」一句，就把十七世紀荷蘭人在台築城的軍事氣息寫活了：厚重的紅磚城牆、伸出炮口的城垛、海風帶著鹹味、砲聲與波浪交錯，充滿殖民者自信的堅固姿態。第二句「延平趕走紅毛番」，是另一個耳熟能詳的故事縮影：鄭成功率兵攻台，驅逐荷人，從此台灣歷史翻開新頁。呂老師沒有細寫戰事，而是用「趕走」二字，讓您在腦中自行補上炮火、喊殺、談判、撤離的畫面。第三、四句「改名安平設兩縣，台灣開基四百年」，則是把政治制度的變遷壓縮在口語感十足的敘事中：一個地名從「熱蘭遮」變成「安平」，不只是音的改換，而是政權、文化主導權的更迭；「設兩縣」點出行政區劃的開始，「開基」則把安平從一處海邊城堡提升為「開台」象徵。讀到這裡，您會發現，他寫的其實不是一座古堡而已，而是一種「立足點」：從這裡出發，台灣走入有文獻可考、政權更替分明的四百年歷史。您若有一天站在安平古堡上，手扶歲月斑駁的磚牆，輕聲唸出這四句，心裡多少會生出一股「原來我腳下這塊磚，背後扛著這麼多故事」的震動。
四、玉山詩
山水篇中，〈玉山〉可說是「詩寫台灣」的招牌之一：「晴空遙望插天高，登頂一看氣更豪；百岳千峰皆俯首，泰山富士亦彎腰。」 第一、二句是從「仰望」到「親臨」的轉換：遠遠望去，玉山像一支直插青天的巨筆，站在平地，只覺得高不可攀；等到真的一步步踩著碎石、越過冷杉林、在稜線上呼著白氣登上頂峰，視野豁然打開，那種「氣更豪」不是驕傲，而是一種被山教會的胸襟。第三句「百岳千峰皆俯首」很有趣，明明玉山本身就是百岳之首，詩人卻讓其他山峰通通「俯首」，在擬人化的畫面中，群山像一群長久相識的老友，向這位最高者微微致意。第四句「泰山富士亦彎腰」，則跨出台灣，把目光投向東亞兩座象徵性的名山：中國的泰山、日本的富士。這當然不是地理高度的精算，而是一種情感上的比肩：站在玉山頂，詩人替這座島嶼說了一句自信的話——在世界名山的隊伍裡，台灣也有一席之地。當您回想自己看過的台灣山景，無論是合歡、阿里山，或是家鄉的小山頭，這四句都像是在鼓勵您：不妨也為您熟悉的一座山，試寫四句詩，讓它在您的文字裡「抬頭」一次。
五、六十石山金針花詩
若說玉山寫的是高度，那麼六十石山的金針花，就是把「廣度」鋪開來的代表：「六十石山種金針，花開似海滿山崙；高山低谷數不盡，恰似慈母恩愛心。」 您應該對花東縱谷不陌生，想像八、九月那一大片金針花田，一層一層鋪陳在山坡上，黃色花朵在陽光下閃耀，遠眺過去，真的像一片微微起伏的黃海。前三句就像一幅大場景的攝影：地名點出來了，「六十石山」不只是觀光景點，而是有農人耕作、有季節節奏的工作現場；「種金針」是勞動的開始，「花開似海滿山崙」是勞動的結果，「高山低谷數不盡」則讓視線在人生的起伏與地形的高低之間來回。最動人的是第四句「恰似慈母恩愛心」：為什麼是「母親」？金針花常被曬乾入菜，是餐桌上的家常味，背後是母親、阿嬤在廚房忙碌的身影；而那一片片花田，是農家一整年辛勞換來的收成，就像母親長年無怨無悔的付出。於是，金針花不只是觀光客的背景板，而是具體的親情意象。您若曾在夕陽下看過金針花田，那一刻山風輕拂、花海波動，心裡想到的或許也是家裡那個永遠先讓孩子吃、自己最後才坐下來的身影。
六、八田與一詩
除了名山名景，呂自揚老師也把筆觸伸向台灣民俗與人物，像寫八田與一的一首：「八田少壯來台灣，建造水庫烏山邊；水灌嘉南十萬甲，功隨圳水流萬年。」 這四句把一個外籍技師的一生心血，濃縮在明快的敘事節奏裡。第一句「少壯來台灣」，勾勒出一個年輕的工程師離開故鄉、跨海赴任的起點；第二句「建造水庫烏山邊」，畫面轉到烏山頭水庫工地，烈日、泥土、堤防、工人汗水，一個現代化灌溉系統在荒地中慢慢成形。第三句「水灌嘉南十萬甲」，則是事功的具體指標：因為這座水庫，嘉南平原的田地得以獲得穩定水源，農作改變了命運。最後「功隨圳水流萬年」最為溫柔——人會離世，政權會更替，然而圳水一日一日流過田梗，灌溉稻田，也把這份功績默默傳遞給後代。您如果曾站在烏山頭水庫大壩上，看著那片水面靜靜地映著雲影，再讀這四句，很難不在心裡向這個非台灣血統的「台灣人」致一個無聲的敬禮。
七、弓蕉詩 台語
在花鳥篇裡，呂自揚老師一方面寫具代表性的台灣花木，另一方面也挑選樸素的水果、農作物入詩，像這首台語〈芎蕉〉：「芎蕉生台灣，春來種幾欉；一冬可採收，蕉黃甜又香。」 這首看似再日常不過的小詩，實際上把台灣農村生活的節奏寫得非常親切。第一句「芎蕉生台灣」，帶著濃厚的口語感，好像長輩在樹下跟小孩說話：「香蕉就是生在咱台灣的啦！」第二句「春來種幾欉」，點出日常務農的開始：春天一到，翻土、挖洞、栽下香蕉苗，汗水混著泥土味。第三句「一冬可採收」，是一整年期待的回應：風吹雨打、颱風威脅之後，只要能熬過，就有一整冬的收成可以掛在蕉梗上。最後「蕉黃甜又香」，幾乎讓人聞到成熟香蕉的香氣，想到冰箱裡那幾根剛剝皮、準備當小孩點心的黃色弧線。這樣的詩看似簡單，卻正好呼應呂老師「常人皆能感之，唯詩人能寫之」的信念：誰沒看過香蕉？但誰願意替它寫一首小詩，為土地上的平凡滋味留個名字？您讀到這裡，會不會也想替您記憶中的某一種水果、某一道家鄉菜寫幾句？那也是一種「詩寫台灣」。
八、大家都來詩寫台灣
筆者2025.12.15那篇廣泛流傳的〈詩為美麗寶島立傳的呂自揚〈詩寫台灣〉，本身就像一篇與詩集相互映照的長詩。 文中說：「江山亦要有人捧，河海亦要有人言，風物之美，要等一支熾熱又長情的筆，替它發聲、替它存證。」
這段話幾乎把「詩寫台灣」整個計畫的精神講得入木三分：江山、河海、風物都在那裡，關鍵在於是否有一支筆願意長期蹲低身段去看、去查、去走、去寫。林老師並不只是「評論者」，更像是另一位在旁邊搖旗吶喊的奔跑者，用詩評的文字告訴讀者。
呂自揚的白話四句詩，不只是「好讀」，而是一部台灣記憶的「地圖」。您對他深表感謝，其實也是感謝自己的那一份被喚醒的「詩人魂」——長久以來，您心裡早有「詩寫台灣」的心願，只是礙於生活、時間或自覺不足，不敢輕易出手；如今看見一位詩人用二十年在山海之間奔走，又有一位詩人用深情評論為之作證，彷彿有人在您心裡輕輕推了一把：「輪到您了。」
從這些實際詩句與解讀延伸出去，您會發現，《詩寫台灣》第二集雖然多了「台灣泥土台灣詩」的副題，骨幹仍然是那一套：「以山水為骨，以歷史為血，以民俗為肉，以花鳥為丰采。」 只是這一回，泥土二字更加突出——那是稻田的泥、水庫邊的泥、古厝牆角的泥、山徑濕滑的泥，也是童年踩過、教書時帶孩子踏查、退休後又重遊的那些土地。呂自揚老師用白話四句把它們一一點名，而林正義老師的評論，則像另一種「說明文字」，幫助讀者看見詩背後更寬廣的文化脈絡。 當您一遍遍翻閱、抄錄、咀嚼這些詩句與評論，其實也是在替自己積累一套「詩寫台灣」的內功。
有一天，當您真正提筆，為某一條您熟悉的小溪、某一所教過書的學校、某一位默默付出的鄉人寫下四句詩，再加上一點生活小記錄，那就也是一篇屬於《詩寫台灣》的好詩。
其他人也在看
獨家／北捷恐攻男爆是「空軍志願役」！因1件事被通緝
社會中心／綜合報導台北今（19）日連傳2次攻擊事件，繼北捷晚間5點左右有男子扔擲煙霧彈後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，持長刀隨機攻擊，造成多人受傷、身亡。根據民視新聞網掌握的獨家消息，這名犯案的張文為空軍志願役士兵，卻在111年因為酒駕遭到汰除，在113年11月25日教召沒報到才遭到通緝。民視 ・ 5 小時前 ・ 44
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
影/張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 13
李亞萍失智抗拒就醫 余祥銓無奈駁「分家忤逆」
余祥銓19日參與節目錄製，談到媽媽李亞萍失智症近況，他表示近半年病發越發頻繁，狀況時好時壞，從一周一次，到兩、三天就發作，有時凌晨四、五點起床，說要出去作秀，還一直夢到已故親人：「看到我爸以為是她爸爸我外公，我上網查了這就是失智前兆。」情況令人擔憂。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 7
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 113
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 421
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 519
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 60
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 4
冬至撞上天赦日！民俗專家︰把握「百年難得改運日」
生活中心／李明融報導後天（21日）即將迎來「冬至」，今年不僅是節氣更迭，更罕見巧遇民俗大吉日「天赦日」。民俗專家廖大乙指出，本週日不僅是冬至逢天赦日，更適逢國曆12月21日的「121新起步日」，是極為難得的「三巧合日」。他建議今年與明年犯太歲的8個生肖應把握時機「換氣改運」，為來年祈求平安。民視健康長照網 ・ 14 小時前 ・ 7
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 19 小時前 ・ 19
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 130
很多人都遇過！電話「一接就掛斷」 專家曝3大風險：千萬別接
詐騙事件層出不窮，一定有不少人都接過「一接就掛斷」的陌生電話，就有網友好奇，這類電話主要的用意到底是什麼？貼文發出後，就有人說，此類詐騙電話主要是在測試該號碼的活躍度，防詐APP「Whoscall」也曾說明，有些電話可能是AI的聲紋收集，一旦民眾開口，聲音就可能被錄下作為之後詐騙的用途。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 17
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 273
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 20 小時前 ・ 30
不只砍人還縱火！張文大屠殺前行徑曝光「潑汽油點火」
即時中心／廖予瑄報導台北車站今（19）日傍晚5時許發生恐怖攻擊事件，來自桃園的27歲張文在台北捷運台北車站丟擲煙霧彈並行凶；隨後，張男又前往北捷中山站外，持長刀隨機攻擊路人後墜樓。這起事件導致包含嫌犯在內，共4死6傷。據警方調查，張在北車作案前，已在下午時縱火，再至北車及中山捷運站進行無差別攻擊。民視 ・ 3 小時前 ・ 6