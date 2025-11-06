《詩寫台灣》 追尋田寮高雄台灣平埔族歷史的心路歷程



台灣史料多殘篇，張冠李戴聽不完；

要把真相仔細探，莫教歷史長訛傳。－〈台灣史〉

一、2005年開始追尋田寮高雄台灣平埔族歷史

我是高雄田寮荒山子弟，從1960年入讀台南師範，就喜歡讀文史書，關懷鄉土文史。2005年開始用心追尋田寮、高雄、台灣平埔族歷史，並自2010年公開發表第一篇學術論著：〈阿猴社就是搭加里揚──屏東阿猴社是岡山搭加里揚遷徙去的第一手史料〉，2014年發表〈流寇林道乾與打狗──根據《明實錄》，析論流寇林道乾遁入臺和到打鼓山之說的由來與無稽〉，這二篇重要論述新發現，推翻明代海盜林道乾被俞大猷追征，逃來打狗殺土番，打狗番徙為阿猴社的300年歷史訛傳，2014年出版《打狗阿猴林道乾－尋找高雄平埔族的身影》，2020出版《詩寫台灣》。

二、2022年在成大歷史演講〈在地人追尋田寮、高雄、台灣歷史的經驗和新發現〉

2022.8.19我在成功大學歷史系陳文松教授，於台南南園十八卯茶屋，舉辦的「在地心 文史魂」講座，與成大師生及愛好鄉土文史人士，分享〈莫教歷史長訛傳－－在地人追尋田寮、高雄、台灣歷史的經驗和新發現〉後，把演講的前言整理。



簡述我二十年來以民間研究者，深入歷史，上山下海追尋探討田寮、高雄、台灣平埔歷史的經驗和心路歷程：

2008年我主編《田寮南勢湖呂家族譜》，開始寫《田寮月世界呂家開拓史》，因呂家祖先是清乾隆年間，單身來高雄大崗山後田寮月世界荒山，向當時平埔水蛙潭社番典買山林耕墾，娶平埔女子傳衍子孫，建立家業，留有向社番典買土地古契，想了解當地平埔族歷史。

就以月世界在地人的「在地心」，開始追尋田寮平埔族歷史，因史料殘缺，就由小而大，由近而遠，進而深入追尋高雄和台灣早期的平埔族歷史。

陳文松教授這「在地心 文史魂」為名的講座，真的最扣我追尋田寮高雄台灣平埔歷史的心弦。

講題〈莫教歷史長訛傳－－在地人追尋田寮、高雄、台灣歷史的經驗和新發現〉。講題範圍很大。在說明如何追尋歷史的經驗和推翻許多三、四百年及近年的歷史訛傳之前，就先談一下我追尋歷史的基本原則、方法和成果。



三、我追尋歷史的基本原則：

我從1960年讀南師，就喜歡看當代一流學者梁啟超、胡適、蔣夢麟、殷海光、錢穆、唐君毅、徐復觀的著作，也在舊書店買台灣文史書和收集中研院《大陸雜誌》。

最喜歡梁啟超：「今日之我不惜與昨日之我戰」；胡適：「有幾分證據說幾分話，有七分證據不可說八分話」、「不要讓人牽著鼻子走」；傅斯年：「上窮碧落下黃泉，動手動腳找東西」；和「盡信書不如無書」的做學問的精神。

我就是本著這樣的精神和態度讀書寫作，來追尋吾鄉吾土美麗島台灣四百年平埔族的歷史。



四、我如何追尋田寮高雄台灣歷史：

（一）、著作10多種文學書的考證寫作出版經驗：我從1976年開始編著《多目標國文閱讀訓練》，1979年陸續編寫《歷代詩詞名句析賞探源》《短詩短語短歌》等10多種文學通俗著作，並自己主編出版，就一直強調獨立思考與多角度思想啟發。

每本書資料皆經考證，並隨時修訂。以內容雅俗共賞，有創意獨具特色，皆受歡迎。有10多種獲行政院新聞局、國立教育資料館推薦優良讀物。

（二）、在地人的鄉土生活經驗；

我從小在月世界鄉村長大，從事農作和教學，對地方歷史、地理和民俗生活文化，很有興趣，常向鄉老請問，也都有相當了解和參加經驗，1994年就出版《台灣民俗諺語析賞探源》也受歡迎。

（三）、依歷史資料，實地探訪調查拍照：

到田寮、高雄各地重要歷史現場，探訪調查拍照：曾到田寮高雄的新港社、水蛙（雞）潭社、尖山社地，月世界、太陽谷、養女湖、泥火山、堯港、桌山（大崗山）、阿公店溪、打狗山、打狗（鼓）港、柴山小溪貝塚、內門木柵、溝坪圓潭、大傑顛社；

到台南的熱蘭遮城、安平古堡、赤崁樓、億載金城、大員港、鹿耳門港、鎮南宮、東山吉貝耍；

到屏東的下淡水溪、阿猴城門、萬丹社皮、番社（上、下淡水社）、赤山巖，里港塔樓。

（四）、用心尋找古今文獻史料，嚴謹比對解讀：

A、尋找收集清代大崗山後之田寮、新港、水蛙潭、尖山、大傑顛四社土地古契，日籍平埔族戶籍謄本。

採訪田寮古契收藏者，清代水蛙潭社古碑、舂米石臼。

收集南高屏平埔族慶典相片。

B、購買荷蘭第一手史料：《熱蘭遮城日誌》《巴達維亞城日記》《荷蘭統治下的福爾摩沙》。

C、女兒到台大圖書館找道台灣唯一版本：明代俞大猷《正氣堂全集》拍照。

D、購買《台灣舊慣習記事》期刊中譯本，慶台灣文獻館熱新人影印日文本旗尾山人文章中，最早記載的清代道光5年貼在水蛙潭社公告。

E、利用高雄圖書館館際合作，付費向各大圖書館，借或影印，包括明劉堯誨《蒼梧總督軍門志》，中研院的明代《萬曆武功錄》。很多書刊付費花時間借或影印，卻全無可採參考資料。

F、1990年代就買《台灣文化誌》《巴達維亞城日記》。

2010在日本仙台東北大學旁舊書店，高價購買伊能嘉矩日文《大日本地名辭典臺灣篇》。

G、購買臺灣文獻叢刊《台灣府志》、《鳳山縣志》、《台灣縣志》、《諸羅縣志》、《裨海紀遊》、《台海使槎錄》等數十種。

H、向英國威爾康圖書館，付費徵求授權湯姆生1871年攝影月世界地形和木柵平埔原住民相片。0

五、20年來陸續發表和出版著作：

上山下海20年來，陸續在報刊雜誌，和在《民報》、《銳傳媒》、《奇摩新聞》、《蕃傳媒》及臉書「詩寫台灣」專欄，發表追尋研究成果，已陸續出版著作：

1、2014《打狗阿猴林道乾－尋找高雄平埔族的身影》

2、2015《文學情緣 土地情》。

3、2017《那流逝的鄉村歲月》。

4、2019《詩寫台灣》（詩、文、圖合集）。

5、2025《詩寫台灣》第二集。

六、月世界荒山子弟，為「台灣學」盡一份心力

身為月世界荒山子弟，有緣出外讀書，以通俗文字從事台灣重要文史之「台灣學」的寫作，是三生有幸的最大寫作福分。

為記錄保存台灣400年歷史文化珍貴影像圖片，著作皆採用彩色印刷，不辭辛苦，不計花費，為「台灣學」盡一份心力。

我在《詩寫台灣》的書前，皆寫著：

獻給 吾鄉吾土美麗島臺灣和

在月世界荒山 克勤克儉 辛苦一生

讓我出外讀書 有緣詩寫台灣的雙親