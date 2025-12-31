《詩寫台灣》 50年寫作路 50年師生情



詩寫台灣二十年，編校詩稿大湖邊；

喜帶新書來拍照，湖上白雲也來看。

－〈在大埤湖詩寫台灣〉

一

2025年我出版《詩寫台灣》第二集。1975年在高雄前鎮國中任教時的二位學生，相約12月2日到大埤湖我編校《詩寫台灣》文稿的地方，喝現煮的咖啡，分享我出版新書的喜悅，拍下我在校稿石桌，拿著二本《詩寫台灣》歡喜喝咖啡的照片，也和我一人拿著一首我寫大埤湖的三首詩，合照紀念。其中一首是：

「詩寫台灣二十年，編校詩稿大湖邊；喜帶新書來拍照，湖上白雲也來看。」

1976年我在高雄高工任教的三位學生，在11月底也分別從台南、屏東，遠道前來高雄和我分享我又出版新書《詩寫台灣》第二極的喜悅。

看著相片，回算一下我和這幾位學生的師生情緣，從我1976年出版第一本著作，到今年2025年，竟已有半個世紀50年了。

呂自揚在大埤湖校稿地方 手拿《詩寫台灣》第一、二集拍照紀念

二

1974年我高雄師範學院（高師大）夜間部國文系畢業，從高雄縣國小教師轉到高雄市前鎮國中任教國文，1975年轉到高雄高工任教，開始編寫國中生為主的課外讀物《多目標國文閱讀訓練》，1976年2月出版，是國內第一本強調思想啟發和獨立思考訓練的著作，很受歡迎。

1979年自己成立「河畔出版社」，一年內出版《歷代詩詞名句析賞探源》《短詩短語短歌》《眉批詳註老殘遊記》（俞國基眉批）《好歌300首》四本書，很幸運，皆以深入淺出，雅俗共賞有味，富啟發性受歡迎。又繼續編著《眉批新編幽夢影、浮生六記》《古文古人古事》等書，共有11本獲新聞局、國家教育資料館推介為優良讀物。

其中《歷代詩詞名句析賞探源》，膾炙華文世界數十年。《短詩短語短歌》青少年最喜歡。

1994年出版《台灣民俗諺語析賞探源》鄉土散文集，也受歡迎。

呂自揚〈著作五十年〉詩與書影

三

2005年開始學寫詩，立願「詩寫台灣」，想深入歷史、上山下海，以有詩、有歷史故事、有實景攝影及歷史圖片，廣寫台灣四百年最重要、最有文化代表性的歷史，和土地之美的山水、民俗、花鳥。

全無資源的個人，要寫這樣宏觀，範圍超廣大的美麗島台灣，很多想寫的人事物，不論是尋找考證龐雜資料或親臨名山勝景現場，都困難重重，不是想去就能去，想寫就能寫，只能隨著機緣一首一首慢慢的寫。

上山下海了20年，才很有福氣的寫好第一、第二兩集。這二本《詩寫台灣》。每首白話四句詩，寫的都是台灣人400年來共同生活在其中的歷史，共同在看在欣賞的名勝古蹟和美好民俗花鳥，不分老少，旅遊台灣著名山水古蹟，皆有可琅琅上口，雅俗共賞，語語皆在目前，讀後印象深刻的白話四句詩。

50年前教高雄高工的學生遠道來高雄分享出版新書《詩寫台灣》的喜悅。

四

在「詩寫台灣」二十年期間，我主編把女性皆列入的《田寮南勢湖呂家族譜》，也陸續出版了《打狗阿猴林道乾──尋找高雄平埔族的身影》《文學情緣土地情》《那流逝的鄉村歲月》三本鄉土文學、平埔族歷史書，和二本中國詩詞名句《經典詩詞250名句》《中國愛情詩詞名句析賞》。

《打狗阿猴林道乾》根據明代第一手史料，考證明代海盜林道乾未來台灣打狗山，屏東阿猴遷自岡山，推翻三百年歷史書訛傳。

呂自揚拿二首大埤湖詩在大埤湖現景拍照。

五

在大埤湖校稿的地方，拿著這二本前無古人的《詩寫台灣》，看著曾和我一起校稿的藍天白雲，湖光樹色，是很為月世界荒山子弟的自己，和吾鄉吾土四百年的美麗島台灣，高興不已。台灣400年的重要歷史和美麗山水、民俗、花鳥，都有不分老少，人人皆可琅琅上口的白話小詩了。並把20年前寫的〈著書三十年〉改為〈著書五十年〉。

很高興在出版《詩寫台灣》第二集的2025年最後一天，回首50年寫作來時路，特別記下有這五位讀國中、高工時被我教過，從我1976年出版第一本書，到2025年出版最新，也是最重要的《詩寫台灣》第二集，50年來一直保持連絡，都能與我分享出版新書喜悅的學生，是我讀寫生涯，著作50年最珍貴有情的師生情緣。

呂自揚在大埤湖編校《詩寫台灣》文稿。