詩寫新北 頒獎表揚41得獎者

二０二五新北詩歌節「詩寫新北」昨日頒獎，各組獲得金獎者：國小組張心慈、國中組張芃、一般組商育英（由左至右）。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

二０二五新北詩歌節「詩寫新北」頒獎十五日在古色古香的百年古厝五股守讓堂登場，今年「詩寫新北」以「在地人文風景」為主題，有四十一名得獎者，用詩文創作關懷新北環境生態、人文地景、生活體驗等，寫出屬於在地的美麗詩篇。

「新北詩歌節」除結合多元活動形式，也透過詩文徵選活動，將詩帶入生活之中；今年「詩寫新北」由著名詩人、學者與校長擔任評審，獲得金獎分別為：一般組商育英《新五泰-黃光在缺口裡湧現》。國小組張心慈《四個字的日記》、黃婉婷《我的心情》。國中組張芃《鯨落》、劉奕昕《一下》。

其中商育英為新北市頭前國中教師，以《新五泰-黃光在缺口裡湧現》新詩字字都是對媽媽無盡的思念獲獎，詩描述過往和母親平淡卻溫暖的生活日常，透過新五泰的生活樣貌，表達對母親的眷戀和懷念之情。

二０二五新北詩歌節「詩寫新北」昨在古色古香的百年古厝五股守讓堂頒獎。 （記者吳瀛洲攝）

獲得國小組金獎的張心慈，則用詩寫旅行日記，留下對九份山城難忘的回憶，也是獨一無二的旅行體驗紀錄。石碇高中國中部張芃的作品《鯨落》，則透過詩敘寫海洋汙染對鯨豚生存環境造成的威脅，希望喚起大家對海洋保育的關注，一起珍惜海洋。

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，二０二五「詩寫新北」共徵得近三百件詩作，除新北在地民眾，還有來自宜蘭、基隆、台南、台中、高雄、台東等地的同好參加，最後選出一般組得獎作品六件、國中組十八件、國小組十七件，共四十一件作品。得獎作品除將收錄於《五股守讓堂興於詩—二０二五新北詩歌節得獎作品專輯》中，十一月十五日起至十二月卅一日將於五股守讓堂展出。