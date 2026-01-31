《詩文隨筆》盜版書疊高比30座玉山高的《歷代詩詞名句析賞探源》－－三十年抗戰著作權（一）

一 、月世界荒山子弟編著《歷代詩詞名句析賞探源》

筆者是高雄月世界荒山子弟，幸運考上台南師範，畢業教小學，高雄師範夜間部國文系畢業改教國中、高工國文。1976年出版《多目標國文閱讀訓練》，是國內第一本訓練獨立思考書。

1979年開始編著《歷代詩詞名句析賞探源》，分初、續、補三篇於1981年出齊，是中國文學史第一部把中國歷代詩詞名句佳句加以精選，析賞詩意，探源作者與原詩詞的著作。以名句琳瑯滿目，析賞精確有味，查找方便，「欣賞」「查找」兩用而廣受歡迎。1984年出版合訂本，全書650頁。1986年改名《中國詩詞名句析賞辭典》。

廣告 廣告

二 、1982遭台北金陵抄襲盜版 三文學博士教授聯合推薦

1982年台北金陵圖書公司，把呂著三篇全書抄襲盜版，改成高登偉著《中國詩詞名句鑑賞大辭典》，由李殿魁、曾昭旭、張夢機三文學博士教授聯名推薦，在中央日報大登「搶案」廣告。法官以抄襲侵害著作權判刑確定。

三、第二次抄襲法官採中文教授鑒定 判決沒有「一字不漏一字不改」，不是抄襲

1984年，金陵公司改名金林公司，第二次又把呂著全書抄襲盜版為周錦著《中國詩詞名句析賞大辭典》1、2冊，另二文學教授審訂，大登廣告。一審楊崇森教授鑑定，判決抄襲。1990年二審，國立中央大學中文系（文學院長蔡信發，前後系主任曾昭旭、張夢機），以公文提出顏崑陽「要整體一字不漏、一字不改」才是抄襲之違背常識鑑定意見，讓法官判決「沒有一字不漏、一字不改抄襲」。有主張金陵是常業犯，才可上訴最高法院，才發回更審判刑易科罰金。

四、顏崑陽總策劃「一字不漏、一字不改」照抄呂自揚《眉批新編幽夢影》

1990年，台北漢藝公司出版顏崑陽總策劃《幽夢影》，把呂自揚《眉批新編幽夢影》的《新編幽夢影》，「一字不漏、一字不改」照抄，我主張編輯著作權，一審說無著作權，.二審法官才根據蔡明誠教授鑑定有「編輯著作權」，命顏崑陽登報道歉小賠償和解結案。

五、大陸盜版金陵版，台中晨星拿回台灣盜版

李殿魁、曾昭旭、張夢機推薦的金陵抄襲版，馬上遭香港翻印、後來中國大陸20多家出版社，改書名作者名，爭相盜版為：《中國詩詞名句鑑賞辭典》《中華詩詞名句鑑賞辭典》《詩詞名句鑑賞辭典》等約50種大小版本，10年前網路查知，買到多種，署「傅德岷著」最多。只一家1986年翻印合訂本署名「作者呂自揚」。

李敖、瓊瑤書被盜版，作者都仍是李敖、瓊瑤。只有呂自揚遭改名。

2001年，台中晨星（好讀）公司，把內蒙古節錄金陵版改名的《中國詩詞名句鑑賞辭典 閏凱白英編著》，拿回台灣盜版，回函要「權責機關判定」，用一張無身分地址之一男一女簽名「版權授權協議書」當證據，幸好新著作權法可上訴最高法院，才發回更審判決易科罰金。民事2012年才結案。

《歷代詩詞名句析賞探源》遭台灣金陵、金林、晨星三家連續抄襲盜版，為保護著作權，從1982訴訟到2012年，長達30年（中間只休息4年），應已打破台灣和世界記錄。

六、抄襲《歷代詩詞名句析賞探源》的盜版書疊高， 比30座玉山還高

數十多年來，《歷代詩詞名句析賞探源》遭兩岸三地接力盜版又盜版，大陸的也銷售到台灣來，台大、台師大、成大圖書館也都有。

盜版書估計超過5000000冊。平均每本超過2.5公分厚，把書一本一本疊高來算，早已比30座海拔3952公尺的台灣最高山玉山還高。

七、感謝知音滿天下，幾人識得著作人？

《歷代詩詞名句析賞探源》出版以來，膾炙華文世界數十年，是新聞局推薦優良讀物，世界各地華文書局都可看到。是美國世界書局連鎖店，1993年暢銷排行榜第5名。

《歷代詩詞名句析賞探源》是一本有益廣大社會的好書，也是遭兩岸三地抄襲盜版出版社最多，版本最多，冊數最龐大的原著，也是為保護著作權連續訴訟最久，喧騰報章最多年的文學著作。

數十年來，海內外購買收藏各種抄襲盜版書的廣大讀者，實際上讀的都是呂自揚的《歷代詩詞名句析賞探源》，可說都是呂自揚讀寫生涯，茫茫人海中的讀者和知音，卻不知有幾人知道真正作者是誰？

呂自揚是與世無爭，花了多年心血，廣讀書海古今詩詞，用心析賞探源，寫成膾炙人口，有益社會之著作的著作人，也是著作一次又一次被盜版侵害，卻「百無一用是書生」的善良著作人。

看著花花綠綠，亂七八糟，怵目驚心的大小盜版書，雖為無用書生，又焉能無感乎？真是：

方喜著作受歡迎，兩岸盜版已等身；

析賞探源費心血，全書被抄名不存！

感謝知音滿天下，幾人識得著作人？