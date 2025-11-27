《詩文隨筆》趣讀黃瑞田《富貴浮雲》和《萬重山》小說集
一
1982年就以鄉土民俗小說〈爐主〉，獲第五屆時報小說推薦獎的黃瑞田，去年才出版《品讀山水萬里行》，今年就又出版《富貴浮雲》，和2009年的《萬重山》都是很優秀的作品。
黃瑞田出道很早，13歲時就投稿國語日報，領生平第一次稿費18元，就開始立志寫作當作家賺錢。讀新竹師專就常發表作品，16歲就在台灣日報副刊發表第一篇小說。
一生從事寫作，包括小說、散文、文學評論、兒童文學和小學生作文教材，發表作品極多，著作豐富，是多才多藝，很能展現早期好學優秀師範生，立志從事寫作者的學養、志趣與努力。
二
《萬重山》是以台灣地景創作的小說集。故事中皆有寫地名和地景，我最喜歡這篇以台灣最高山玉山、八通關古道為地景的小說《萬重山》，人物是當地原住民布農族。
黃瑞田在1969年讀師專時，就與同學勇登玉山，1975年就以此經驗寫成中篇小說〈萬重山〉，登在當時最紅的中央日報副刊，連載五天，很轟動，是台灣第一篇以玉山為地景和以布農族為人物的精彩小說，也是第一篇寫自然生態作品。
1981年又寫了以玉山北峯為地景的〈雪嶺軼事〉。
《富貴浮雲》也是小說集，共收錄30篇短篇小說，分二卷，卷一〈夕陽餘暉〉，卷二〈筆耕墨耘〉。
〈夕陽餘暉〉的九篇小說，主角大部分是安養中心的住民，其中包括失智老人、神鵰俠侶歌詞作家、躲債的建設公司負責人、社會局安置的街友……，他們有的自願，有的被迫送來安養中心安度餘生。
黃瑞田說：「我的母親往生之前在安養中心，住了九個寒暑，讓我有機會深入了解安養中心的運作機制，也認識來自不同階層的安養住民。每位住民被送來安養中心的理由，就是一段觸動人心的曲折故事，猶如夕陽餘暉下的湖泊，映照著耀眼的金光。」
這9篇小說，寫的都是現實人生故事的小說。
卷二〈筆耕墨耘〉21篇，是從他讀新竹師專到近年的創作，其中的〈紋身〉是社會議題，〈安平戲〉是寫風土民情，〈水災〉是寫自然災害，〈音樂會〉是寫休閒藝文生活，也都是現實生活中的小說，生活中的故事，取材多元豐富。
黃瑞田著《富貴浮雲》目錄，呂自揚提供。
三
我一直認為，寫生活中的文學，寫吾鄉土吾民的文學，才是真正有意義有價值的文學。生活中的文學，當然包括過去、現在和未來之生活的文學。
黃瑞田的小說，寫的都是生活化的，市井小民現實人生苦樂悲歡的故事。小說中的人物，是現實社會中都可看到、聽到的故事。黃瑞田文筆好，洗鍊流暢，篇篇讀來皆生動感人，字裏行間，皆流露著關懷悲憫常民蒼生的熱情與人道情懷，寫的都是很有意義、很值得閱讀的優秀小說。
黃瑞田說他「在創作時，都希望能讓讀者耳目一新。」
台灣已進入老人社會，老人的照護安養是很重要的社會問題，很需要各界正視關懷。
台灣文學前輩葉石濤說：「沒有土地，哪有文學？」黃瑞田寫的就都是這塊土地的文學啊！
黃瑞田是現代小說家中，最深入關懷老人照護安養的作家。這些寫現代人生的作品，都曾在報刊發表，是真正有意義有價值，反映時代的文學，應當是最值得、討論和教學、評選現代小說創作者重視。
四
我問黃瑞田，這本著作為何取書名《富貴浮雲》？
黃瑞田說：「寫作是我一生最執著的興趣，雖然年歲大了，兩眼也昏花了，視富貴如浮雲，我也不會放棄文學創作。所以，《富貴浮雲》不會是我的最後一本書。」
黃瑞田可說真是個從少年就立志寫作，默默耕耘，淡泊名利，不加入幫派，不攀附，獨立自由，有格調，永不放下筆桿的資深傑出小說家。
五
黃瑞田著《萬重山》，呂自揚提供。
筆者是1978年隨登山界四大天王登玉山主峯，也登玉山東峯和北峯氣象測候站。2013年又有二位登山高手，在狂風大雨中陪我勇敢重登玉山。
我從1978年登玉山，對玉山一直念念不忘，二次登山都也寫了三、四首詩，對玉山很有感情。所以看黃瑞田很早就寫的玉山地景小說，特別喜歡。
附記：
黃瑞田是苗栗出生的作家。這三本書皆由苗栗縣政府出版。
苗栗是鄉村農業縣，卻非常重視文學和尊重作家，從1992年起，就每年皆出版多種類別的《苗栗縣的文學集》，到2025年已超過200冊，而且設有《資深作家文集》專為資深作家出書，非常有人情味。是與台南縣最重視文學和地方文史書出版的二縣市。
