詩肯元月營收3.02億元 創歷史第3高

台灣連鎖家具龍頭詩肯(6195)公告1月營收，進入農曆年前的傳統旺季，在家具汰舊換新潮的帶動下，單月營收達3.02億元，年增4.37%，不但突破3億元大關，也創歷史第3高記錄。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣連鎖家具龍頭詩肯(6195)公告1月營收，進入農曆年前的傳統旺季，在家具汰舊換新潮的帶動下，單月營收達3.02億元，年增4.37%，不但突破3億元大關，也創歷史第3高記錄。

詩肯表示，台灣本業營收1.78億元，年減7.48%，而轉投資新加坡NOVA營收為1.24億元，年增27.79%；在旺季的帶動下新加坡NOVA表現亮眼，台灣則相對疲弱，但越接近農曆春節，2月營收應能進一步成長。

廣告 廣告

詩肯表示，去年全台不動產業者在2025年交易量驟減25.5%，創下史上最大跌幅，根據房仲數據，目前民眾購屋意願開始逐步增加，而今年起也會出現龐大交屋潮，供給量增加，可能也會讓房價走跌，加上土方之亂、解約潮、斷頭潮、倒閉潮等黑天鵝，因此今年房市前景仍不明朗。

此外，台美關稅談判定案後，不確定因素大幅減退，但後續仍有貿易協議待立法院通過，而股市雖仍維持高檔，但集中在電子產業，多種因素交錯、局勢複雜，因此詩肯認為，對於上半年居家產業景氣仍是相對保守看待。

截至去年1月底，全台門市為88店，與去年12月相同。詩肯表示，由於大環境充滿不確定，因此接下來的展店腳步雖會持續，但速度上會相對謹慎，重點會放在提升同店業績成長。

【看原文連結】

更多自由時報報導

斷交18年派官員秘訪台 外媒驚爆「這國」正疏離北京

175年玻璃製造商虧損20年 從灰姑娘變AI超級明星

櫻桃甜甜價藏血淚！果農泣訴都是「這國」害的

換新鈔了！今起全台455據點可兌換 百元鈔每人限100張

