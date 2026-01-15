我坐下來，在三更已過的鐘聲裡，整編三十二年詩的書寫歷程，碑記一樣，我看到我的生命，在歲月沉埋的甬道中，由浪漫、華美、典麗，折若木以拂日，向著當代，台灣、土地，九死而不悔。但也使我寂寞悲涼，在黑幕沉甸、人聲沉澱的夜裡，我的叩問，似乎很難期待回聲......--向陽書序

現代詩之於向陽，無庸置疑，誠是健筆。從最早的青春初集：《銀杏的仰望》直至晚秋之年的：《亂》，人民、土地、歷史三題合一，呈現對於台灣島鄉由衷之愛的情懷，如此壯麗，何等真摯，半生相與文學之我如沐春風。

二十五年前了，帶著這本精華詩選，洪範版之書，前去基隆詩人暖暖新家拜訪，向陽秀緻的題字，互勉彼此對文學的無垠敬意；無聲勝有聲的相知疼惜，我至今深切不忘真友誼。

一九八○年第二屆中國時報文學獎，他詩我散文同時獲獎，敘事詩：〈霧社〉，散文〈千手觀音〉，而後邀我還未寫詩之人，加入他主舵的「陽光小集」詩社，囑以漫畫評論詩壇幻象……那是八○年代前期，風起雲湧的壯麗。

所有等待，只為金線菊

微笑著在寒夜裡徐徐綻放

像林中的落葉輕輕，飄下

那種招呼，美如水聲……

─〈菊歎〉一九七八

我至今不忘的向陽好詩，李泰祥為他作了一首歌，齊豫主唱。二十五歲的林淇瀁如此絕美的詠歎詞，是台北陽明山華岡日文系大學時代的情思，抑或是南投鹿谷原鄉之回憶？我，請詩人題簽：《向陽詩選》，卻未曾請教過他？

老眼昏花如今，書桌背後依然喜見詩人台語詩集《土地的歌》、《十行集》、《四季》……島鄉留記以雋永之詩，我們至此未忘。