詩》冬之旅 -送陳耀昌醫師
[Newtalk新聞] 行路難
因為逐漸老去
陌生的事務增多了
常常遺忘或突然記起
原來熟識的人一個個走了
笑容仍在四週晃啊晃
像北風吹起葉子
像曾經共飲咖啡
想把古人的故事一一道出
而如今你自己卻奮然作古了
你曾說：虎死留皮 人亡留名
名真留下了
欲讓我們見識到那名真重的很
背著當然行路 真的難歸
人得死在講台 戰場
或女人的懷抱
這是你的豪言
也是整個星球的夢想
但死亡從來不是請客吃飯
不是溫良恭儉讓
而更像是冬天到臨
你還得堅持向前行
而我們只能在寒冷抖擻中相送
大樓燈火一如你我相識時 一模一様
閃閃爍爍
作者，黃吉川（筆名江夏），成功大學講座教授
學歷：羅東成功國小、東光國中、宜蘭高中、成功大學機械工程博士
經歷：成功大學研發長及教務長
榮譽：國科會三次傑出獎、力學學會會士、孫方鐸力學獎章
專長：量子電腦、超級電腦（領先全球之核心技術）
著作：161篇國際期刊論文、「到執政之路」共同作者
詩集：二本新詩集「我們」、「啟程」 一本古體詩「試嘗集」
更多Newtalk新聞報導
詩》綠島
專論》台灣佛教界的挑戰
