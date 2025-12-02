詭男徘徊偷紫南宮金雞 老闆不捨：供奉10年了

南投縣 / 綜合報導

南投一間餐廳老闆為了生意興隆，到紫南宮拜拜求金雞，放在櫃檯供奉10年，沒想到在餐廳休息日時，被一名男子偷抱走，老闆調監視器看到男子一下假裝去隔壁機車行看機車，一下拿掃把假裝掃地，趁沒人就下手把金雞抱走，如此大費周章讓老闆傻眼，直說不知道他偷別人的金雞要幹嘛。

抓著黃色袋子的男子，鬼鬼祟祟，假裝走進機車行裡問買機車的事情，又走出來拿了隔壁餐廳放在門口的掃把，開始掃地，接著左看右看，看四下無人，他走進餐廳的櫃檯，將放在檯子上的紫南宮金雞，整隻裝進黃色袋子裡抱走跑掉，餐廳老闆曾先生說：「算了啦，因為那也拜很多年，有一點不捨。」

隔天餐廳老闆開門做生意，供奉10年的金雞不見了，讓他相當錯愕，說一開門就發現掃把和椅子被動過，走到櫃台看金雞不見了，趕快調監視器才發現竊賊離譜行為，餐廳老闆曾先生說：「他是假裝去隔壁問說要買機車，然後就拿著掃把，假裝在這裡掃地。」

紫南宮金雞不是黃金做的，是金色塑膠片拼起來的，要求金雞，要擲筊聖筊三次，再交3600元給廟方才能請回家，還要每天換水供奉，紫南宮主委莊秋安說：「抱走被偷走，表示可能是金雞，土地公想要請他換新，換新的，再土地公加持。」廟方說，金雞最好要本人求、本人供奉才有祈福效果，而餐廳老闆的金雞被偷走，讓老闆很無奈，只說會再去重新求一個新金雞回來，延續保佑。

