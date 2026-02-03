詭異儀式？怪男台中賣場外「燒白紙」助火 完事竟「頭撞牆」嚇壞鄰居

記者陳佳鈴／台中報導

一名揹著大後背包的男子，選在清晨時分於店外花圃蹲下，點燃白紙「助火」燃燒。更詭異的是，當火勢熄滅後，他竟突然用頭部猛力撞擊牆壁，讓目擊的住戶嚇壞。(圖/翻攝畫面)

是作法還是縱火？台中市西屯區青海路一家知名量販店外，近日發生一起令人毛骨悚然的怪異事件。一名揹著大後背包的男子，選在清晨時分於店外花圃蹲下，點燃白紙「助火」燃燒。更詭異的是，當火勢熄滅後，他竟突然用頭部猛力撞擊牆壁，隨後牽著腳踏車從容離去。這段宛如邪教儀式的過程被民眾目擊並PO網，引發周邊住戶恐慌，深怕哪天真的釀成火災。

目擊民眾指出，地點緊鄰住宅區。當時這名男子行跡鬼祟，在充滿易燃植物的花圃中點火燃燒白紙，雖然火勢不大，但在乾燥的冬天極易引發延燒。最讓人不寒而慄的是，男子在看著火熄滅後，並沒有馬上離開，而是在原地徘徊，隨後竟莫名其妙地用頭去撞牆壁，行為極度反常。

目擊者擔憂表示「真的很怪，感覺像在進行什麼儀式。這裡全是住宅，萬一火勢失控蔓延，後果不堪設想。」影片在社群平台Threads曝光後，網友紛紛驚呼：「這是在作法吧？」、「感覺精神狀況不穩」、「根本是縱火預備軍」。

針對這起引發恐慌的事件，台中市警局第六分局西屯派出所今（3）日回應，目前尚未接獲相關報案。但警方強調，男子的行為已涉及危害公共安全，警方不會坐視不管，目前已主動介入偵辦，將調閱周邊監視器追查該名男子身分。

警方也嚴正呼籲，在公共場所隨意燃燒物品，不僅可能觸犯《刑法》公共危險罪（縱火罪），若造成財物損失或人員傷亡，還需負擔刑事與民事責任，請民眾切勿以身試法。

