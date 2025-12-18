詭異命案！1男1女新店陽光運動公園昏迷 男送醫不治死因成謎

新店陽光運動公園前天發生離奇命案，卞姓男子在現場昏迷，送醫後不治，現場還有另名昏迷的詹姓女子。翻攝畫面

新北市新店區前（16日）上午發生1起離奇命案，65歲卞姓男子及45歲詹姓女子被發現在陽光運動公園內昏迷，救護人員到場後，發現男方已無生命跡象，2人送醫後，卞男不治死亡、詹女於加護病房插管觀察，現場僅發現酒瓶，無打鬥痕跡，檢察官相驗後尚未釐清死因，將待擇日解剖。

前天上午9點21分，陽光運動公園管理員在陽光橋下欄杆處，發現卞男及詹女雙雙昏迷倒地，打電話報案後，救護人員到場檢視2人狀況，卞男已無呼吸心跳、詹女則呈現昏迷，雙雙被送醫急救，不過卞男經急救後仍然不治死亡，詹女則在急救後送往加護病房插管觀察中。

廣告 廣告

警方在現場發現酒瓶。翻攝畫面

檢察官昨日相驗卞男遺體，並未發現明顯外傷，警方在現場除了酒瓶外，並未發現其他可疑物品或藥物，死因暫時無法確認，將擇期解剖遺體已釐清確切死因，至於詳細案情，也要等後詹女清醒後才能深入調查。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／新北市府停車場變摩鐵！公務員不倫10年 「天天午休車震」次數多到數不清

幕後金主證詞「一刀斃命」！謝幸恩應訊避重就輕 難救黃國昌「親信防火牆」遭攻破

王大陸閃兵案外案再開庭 刑大隊長查個資後「邀功對象」曝光...竟是議員