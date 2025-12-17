詭異巧合！情侶遭毒駕撞斷腿 竟與去年三重警殉職同路口

三重今凌晨發生毒駕事故，一對情侶遭撞傷，其中1人腿部骨折。翻攝畫面

新北市三重區正義北路與龍門路口，今（17日）凌晨發生毒駕肇事意外，58歲李姓男子駕駛自小客車撞上1對同性情侶，造成46歲林姓男子右腳骨折、全身多處擦挫傷及29歲菲籍男子全身擦挫傷，李男隨後被警方驗出毒品陽性反應，車上還有已使用過的針筒，被警方依毒品、公共危險罪嫌送辦，而案發地點恰巧就是去年7月遭殉職警員黃瑋震遭毒駕衝撞的路口。

今日深夜1點47分，李男駕駛自小客車沿三重龍門路往正義北路方向行駛，行經路口時，撞上步行李男情侶檔，隨後又波及停放路邊的小貨車，警方獲報到場，李男腿部有骨折的情況，菲籍男友也全身擦挫傷，被送往醫院治療，不過2人送醫時皆意識清醒，沒有生命危險。

警方查獲李男使用過的針筒。翻攝畫面

警方在場對李男實施酒測，雖酒測值為0，但因其神情恍惚，警方對他進行唾液試劑採驗，結果呈現毒品陽性反應，警方也在李男車上發現使用過的針筒，經甲基安非他命／嗎啡快篩試劑檢測，也呈現陽性反應，警方當場將李男逮捕並帶回警局製作筆錄，警詢後依毒品、公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

去年7月深夜，三重警分局厚德派出所28歲員警黃瑋震，與同事駕駛巡邏車執勤時，遭毒駕男子黃國維駕駛賓士車高速逆向衝撞，經送醫搶救不治而殉職，案發地點恰巧與今日凌晨李男肇事處為同一個路口，而且肇事原因也同為毒駕肇事。



