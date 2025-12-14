詭異巧合？模仿犯？ 布朗大學槍案隔天是26死「桑迪胡克」13週年

2025年12月14日，警方停在布朗大學前一天（12/13）發生槍案的現場附近，並拉上封鎖線。路透社



美國常春藤聯盟名校布朗大學校園，昨天（12/13）發生2死9傷槍案，案發這天正是美國史上最嚴重校園槍案之一，康乃狄克州的桑迪胡克小學槍案13週年前夕，2012年12月14日，20歲男性槍手衝進小學大開殺戒釀26死，布朗大學槍手在13日作案，有網友說是模仿犯，另有網友說當年那些遇難學童若逃過一劫，現正值大學生年紀。

美國羅德島州普羅維登斯（Providence）的布朗大學（Brown University），昨天（12/13）下午驚爆槍擊，造成2死9傷，兇手目前仍在逃。許多美國網友第一時間想到了這天是桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）槍案13週年的前夕。

2025年12月13日，美國警方特警小隊進駐布朗大學，犯下2死槍案的嫌犯目前仍在逃。美聯社

2012年12月14日，20歲男子藍札（Adam Lanza）射殺母親後，闖入康乃狄克州新鎮（Newtown）的桑迪胡克小學濫射，造成26人死亡，包括20名6歲到7歲的兒童，以及6名教職員。

布朗大學槍案發生後，美國網友紛紛回憶起桑迪胡克槍案，一名網友說：「明天是桑迪胡克小學槍擊案13週年紀念日。那天遇難的20名一年級學生，如果還在世，現在應該已經是大學二年級的學生，正在備考期末考試了。」布朗大學發生槍案時，學生正進行期末考。

另一名網友表示：「在桑迪胡克槍擊案13週年紀念日的前夕，我對這個國家感到無比厭惡和失望。還要有多少人受這樣的苦？」有人說：「我認為布朗大學發生的事件可能是模仿桑迪胡克槍案。」

康乃狄克州州長賴蒙特（Ned Lamont）上週發布聲明指，為悼念13年前桑迪胡克小學槍擊案中遇難的26人，他下令2025年12月14日當天，該州美國國旗和州旗降半旗致哀。

2025年12月14日，布朗大學前一天（12/13）發生槍案的現場，仍可見沾血的紗布與毛巾。路透社

2025年12月13日，執法人員在布朗大學附近的鄰里搜尋校園槍擊嫌犯。美聯社

