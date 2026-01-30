詭異巧合！男砍人衝國道遭撞 駕駛是被害者朋友

台中市 / 綜合報導

因為嫌聲音太吵，持利器砍傷帶土風舞班老師的張姓嫌犯，犯案後徒步跑上國道被車撞斷雙腿送醫，這之間有一個驚人的巧合，開車撞到嫌犯的陳姓駕駛，是被害人的朋友，妻子跟被害人曾一起上過土風舞課，所以認識。被害人目前還在醫院治療中，先生和女兒無法原諒嫌犯，因為去年曾對動手勒脖子，當時被害人選擇原諒，沒提告，沒想到這次又被嫌犯蓄意攻擊，差一點失去生命。

張姓嫌犯，昨(29)日上午在台中大雅持利器，砍傷了帶土風舞班的李老師，犯案後徒步跑到國道上，被車輛撞擊，而這時出現詭異巧合，撞上張姓嫌犯的陳姓男駕駛，竟然是被砍的李老師的朋友，因為他的妻子跟李老師，過去都在同一個土風舞班跳舞。

帶著被單來到醫院探望，他們是李老師的丈夫跟女兒，李老師受傷送醫後，動完手術轉進加護病房觀察，目前仍在插管治療，要度過7天關鍵期，家人們來醫院探望，談到張姓嫌犯還是很氣。

因為2025年間，李老師就因為在公園帶土風舞班聲音問題，被張姓嫌犯徒手攻擊，當時李老師選擇原諒不提告，沒想到隔年又被張姓嫌犯攻擊第二次。李老師女兒說：「就是有給他機會了，所以沒有提告，想說他年輕人，結果這次第二次是這個蓄意這樣子做。」

李老師丈夫說：「她也拜託過，能不能原諒他，結果這次變這樣。」被砍的李老師當初選擇原諒不提告，也希望家人不要再計較，沒想到仁慈的她，二度遭張姓嫌犯，蓄意攻擊，讓焦急守在病房外的家人無法再諒解嫌犯。

