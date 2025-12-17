詭異影片曝光！淡水男街頭「揮斧跟鬼輸贏」 行為脫序遭強制送醫

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

社會中心／陳韋劭報導

潘姓男在超商外持斧頭胡亂揮舞。（圖／翻攝畫面）

新北市淡水區昨天（16日）發生一起行為脫序事件，一名潘姓男（55歲）不明原因在一家超商前持斧頭胡亂揮舞，有民眾見狀拍下影片，員警獲報到場喝令潘男交出斧頭，隨後由救護人員將他強制送醫。

從民眾上傳影片可見，潘姓男子在一家便利超商外拿著斧頭，朝來往車輛胡亂揮舞，口中念念有詞，不時還換手持斧頭，民眾見狀不敢靠近，從超商店內拍下其脫序行為，並稱男子當時正在「拿斧頭跟鬼輸贏」。

警方指出，16日中午獲報，淡水區中正東路一段超商前有人拿著斧頭閒晃，員警到場後發現潘姓男子坐在機車上，當場喝令潘男交出斧頭，依附近民眾提供相關影像後，確認他確有持斧對空揮舞行為。

廣告 廣告

員警獲報到場喝令潘男交出斧頭。（圖／翻攝畫面）

警方表示，救護人員到場後，經衛生局評估，認定潘男符合強制就醫要件，隨後由員警戒護送往淡水馬偕醫院就醫，關於潘男持斧頭揮舞行為，將依違反《社會秩序維護法》第63條規定裁處。

更多三立新聞網報導

買菜婦遭毒駕撞死！夫見慘況大怒：想對肇事者開槍 絕不妥協告到底

台中前議長張宏年病逝！綁匪曾寫信願告知「藏鏡人」 案外案終成羅生門

天道盟內鬨槍擊1死！知情人士曝幕後原因 「江湖事」波及家人

桃園砂石廠私設暗管偷排廢水 5年海撈12億下場曝光

