詭異機械玩偶再現！小鎮深夜突爆失蹤事件 《佛萊迪餐館2》祂們回來了

記者王培驊／台北報導

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》即將回歸。（圖／UIP提供）

2023年，布倫屋將史考特考森創造的熱門電玩遊戲系列改編為恐怖電影《佛萊迪餐館之五夜驚魂》，以驚人的八千萬美元開片票房創下紀錄，最終更以近三億美元的全球票房，成為當年度最賣座的恐怖片。2025年12月5日《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》由首集導演艾瑪塔米回歸執導，電玩原作創作者史考特考森再度擔任編劇，更加驚嚇、可怕的機械玩偶即將揭開全新恐怖篇章。

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》將揭開全新恐怖篇章。（圖／UIP提供）

《佛萊迪餐館之五夜驚魂》飾演威廉阿夫頓的馬修利拉德非常清楚飾演像這樣的知名角色必須背負的期待。他說：「這個角色最具挑戰性的部分就是確保忠實粉絲會喜歡。電玩遊戲原創史考特考森的世界觀和那些電玩遊戲擁有龐大和熱情的忠實粉絲，我對這群對這個電影系列未來發展充滿興奮和期待感的粉絲們承擔著一種真正的責任感。」這些忠實粉絲的熱情也深深影響了這部全新電影的方向。「在第一部電影上映之後，我們得到粉絲的回饋。」馬修利拉德說：「他們想要更多動作場面、更多懸疑劇情、更多恐怖戲份，以及更深刻的角色描繪。好消息是史考特和艾瑪都聽到這一切，而且也確實做到了。《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》的劇情緊湊、節奏明快，而且請期待全新的機械玩偶帶來的全新驚嚇。」

有許多全新的演員加入《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》的卡司，其中包括從小就是電玩遊戲系列忠實粉絲的麥肯娜葛瑞絲。她在電影中飾演麗莎，一名帶領團隊來到佛萊迪餐館原始旗艦店的超自然調查員。「我從小就是電玩遊戲《佛萊迪餐館之五夜驚魂》的大粉絲。」麥肯娜葛瑞絲說：「自從他們宣布要拍攝改編電影開始，我就一直想要加入這個電影系列，我每年都在找機會參與系列電影的演出。我以前常常熬夜到凌晨三點玩所有的電玩遊戲，還會和我最好的朋友一起把整個傳說故事寫出來，我甚至在我的18歲生日蛋糕上面放了這些角色。」

麥肯娜葛瑞絲談到曾經和布倫屋製片公司合作【陰宅2】，她說：「我每次去他們的辦公室都會問：『嘿，《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》現在進行得怎樣？』後來他們讓我拍一段影片給史考特考森看，所以我就拍我自己說：『嗨，史考特，我是你的超級大粉絲，如果《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》需要任何全新的演員，我只想要自我推薦一下，你是我童年的偶像。』結果這段影片不知道怎樣就真的傳到艾瑪和史考特手上，我到現在還是不敢相信那一招真的成功了。」

電影故事敘述自從費斯熊佛萊迪披薩餐館發生的那場超自然噩夢事件已經過去一年，當時的恐怖事件逐漸被扭曲成誇張的當地傳說，甚至啟發小鎮舉辦史上首次的費斯節。前任夜間警衛麥克（喬許哈契遜 飾）以及警官凡妮莎（伊莉莎白萊爾 飾）向麥克11歲的妹妹艾碧（派珀魯比歐 飾）隱瞞關於她的機械玩偶朋友們的真相。但是當艾碧偷溜出去，再次找到機械玩偶佛萊迪、邦尼、積卡和霍斯後，又將發生一系列的恐怖駭人事件，揭露佛萊迪餐館真正起源的黑暗秘密，並且釋放一股隱藏數十年，早已被遺忘的邪惡力量。

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》的卡司包括再度回歸飾演傑里米亞的西歐多斯克萊恩，以及飾演威廉阿夫頓的傳奇演員馬修利拉德。全新加入的演員則包括佛萊迪卡特（熱門影集《太陽召喚》、《潘尼沃斯》）、韋恩奈特（《侏羅紀公園》、喜劇影集《歡樂單身派對》）、麥肯娜葛瑞絲（《魔鬼剋星》系列、《安娜貝爾回家囉》）以及傳奇恐怖片演員史基特烏瑞奇（《驚聲尖叫》、熱門影集《河谷鎮》）。

