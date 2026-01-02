詭異男闖自助洗衣店行竊！ 「當場穿走、在店裡便溺」誇張行徑全都錄

社會中心／馬聖傑、黃柏榕 新北市報導

竟然把自助洗衣店，當成服飾店的試衣間！元旦當天，新北市新店地區的一間自助洗衣店，走進一名詭異男子，他鎖定烘衣機裡面烘乾的衣服，隨意翻找，甚至當場試穿，最後把別人的衣物、褲子直接穿走！被害人回到自助洗衣店，發現自己的衣物都不見，氣得報警，初估損失約8千元。

一名男子，晚間走在人行道上，看得出來，他手上拿了件衣服，開始穿在身上，走沒幾步路又把衣服脫掉，其實這些衣服不是他的，而是不久前，男子在自助洗衣店偷來的。監視器捕捉到，男子在自助洗衣店，烘衣機前，拿著別人剛烘乾的衣服，開始試穿，把自助洗衣店當服飾店，把開放式店家當試衣間，更扯的是，他還在洗衣店內便溺，渾然不知自己早就被電眼拍下。

民視記者馬聖傑：「這名男子一走進自助洗衣店，就直接走到最深處，鎖定烘衣機打開後隨意翻找，更直接當場試穿衣服，更把衣服直接穿走。」

事發就在新北市新店區，建國路上這家自助洗衣店，詭異男子元旦當天傍晚，大搖大擺走進自助洗衣店，鎖定已經烘乾的衣服，不僅當場試穿，還直接把衣物穿走，被害人當時不在店裡，一回來發現衣服、褲子、襪子通通不見，調閱監視器才發現被偷走！損失金額約8千元！他發文抱怨這名男子根本是慣犯！附近店家也時常看到他，在附近晃來晃去。





附近店家：「有看過其實他常常會在這邊出現，就是有一點點...怪怪的，有時候會自言自語唱歌。」

附近店家：「走在路上有時候會看到他啊，面無表情啊就呆滯站在那邊。」

更有人表示，難怪每次在路上看到這名男子，身上穿的衣服總與他不搭，一看就知道不是他的，還被起底很常跟蹤騷擾女性！現在警方鎖定已經鎖定他的身分！要看他家中到底有多少偷來的衣服！

