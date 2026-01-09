詭異盜墓賊！賓州男子專偷遺體 家中被搜出上百顆頭骨

美國賓州傳出一起驚悚社會事件。德拉瓦郡檢方於8日表示，執法人員在34歲的男子喬納森.格拉克（Jonathan Gerlach）家中搜出超過一百顆人類頭骨及大量人體遺骸。他因涉嫌褻瀆歷史墓園，被控數百項罪名，當局稱其住處有如「恐怖電影場景」。

美國賓州一名男子潛入墓園盜取多具遺體。（示意圖／PIXABAY）

德拉瓦郡檢察官羅斯（Tanner Rouse）向媒體透露，這些人骨主要藏於格拉克家的地下室，另有八具人類遺骸在其儲物櫃中被尋獲。羅斯說：「簡單來說，警方目前已經發現大量骸骨，我們仍在努力拼湊這些遺骸的身分、來源以及確切數量，最終結果還需要相當長的時間。」

執法人員在格拉克住處發現的遺骸包括「數量眾多」的長骨、木乃伊化的腳、腐爛的軀幹及其他人體組織。羅斯表示，目前尚不清楚格拉克收集這些遺骸的目的，並指出部分骸骨已有數百年歷史，另有一具遺骸還裝有心臟節律器。

羅斯表示，在格拉克收集的遺骸中甚至還發現了疑似幾個月大嬰兒屍骨。

根據法院紀錄，格拉克被控300項竊盜、接收贓物及褻瀆屍體等罪名，另外還有數十項刑事毀損、闖空門、蓄意褻瀆受敬物及其他犯罪指控。羅斯表示，格拉克目前被扣押，保釋金設定為100萬美元現金。

法院紀錄顯示，格拉克尚未聘請律師為其辯護。根據起訴書，格拉克向當局承認從莫里亞山墓園（Mount Moriah）盜取約30具人類遺骸。

耶登市（Yeadon）市長赫普金斯（Rohan Hepkins）在記者會上指出，自獨立戰爭以來許多軍人均埋葬於莫里亞山墓園。赫普金斯表示，由於墓園沒有圍欄且入口眾多，成為「誘人的目標」。

據赫普金斯表示，當局是在一個致力保存該墓園的非營利組織成員通報後，才得知這些犯罪行為。根據起訴書，從11月7日至格拉克被捕當天，墓園內26個地下墓穴和陵墓被破壞，其中25處已有超過百年歷史。

調查人員將格拉克鎖定為嫌疑人後，對墓園進行監視，並目睹他攜帶麻布袋離開現場。起訴書指出，袋中裝有兩名小孩的木乃伊遺骸、三顆頭骨和其他骨頭。

羅斯表示，在格拉克家中發現的遺骸很可能來自莫里亞山墓園以外的其他墓地，但當局尚未確認具體來源。

