詭異航班載150人！南非震驚「你們從哪來的」 神秘幕後組織浮出水面

2025年11月15日，加薩走廊南部汗尤尼斯的巴勒斯坦人。路透社



南非情報單位目前正調查上週降落在該國的一架離奇航班，這架包機載有153名巴勒斯坦人，他們沒有有效的旅行文件，登機時根本不知道飛機要去哪兒，飛機降落後南非官員也詫異問：「你們從哪來的？」以色列軍方人士透露，這是「歐洲馬吉德」組織安排的包機，「鼓勵巴人離開加薩，幫助他們在國外定居」。

美聯社報導，一架包機上週四（11/13）降落在約翰尼斯堡的坦波國際機場，乘客約12小時後才被允許下機，邊境管理局說他們旅行文件上，沒有以色列通常會向離開加薩的人簽發的出境章或文件。

每人要價4到6萬元

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）上週五（11/14）表示，當局正在調查整起事件，「這些人來自加薩，不知何故被安排乘坐一架經過奈洛比（肯亞）的飛機來到這裡。」

乘客之一賽義夫（Loay Abu Saif）告訴「半島電視台」，太太幫全家向一組織「歐洲馬吉德（Al-Majd Europe）」登記願意離開加薩，最後獲組織選中可離開的似乎主要是有孩子的家庭，離開者須持有巴勒斯坦旅行證件及以色列安全許可，每人要價1400美元到2000美元（約4.3萬元到6.1萬元台幣）。

賽義夫說直到轉機，暫停肯亞奈洛比時，機上人才知道目的地是南非約翰尼斯堡，而到了南非，機上人才意識到這趟航程有問題，他們沒有以色列簽發的印章或文件，南非官員驚詫地問他們：「你們從哪來的？」

車隊由以軍護送

巴勒斯坦駐南非大使館發表聲明表示，此航班是由「一個未註冊且具有誤導性的組織安排的，該組織利用加薩地帶巴勒斯坦人悲慘的人道主義困境，欺騙家屬，向他們收取費用，並以不符規範、不負責任方式安排他們的行程。」

聲明未指名背後組織，但美聯社訪問一名不願具名的以色列軍方官員，他表示這是「歐洲馬吉德（Al-Majd Europe）」組織所安排，而運送這153名巴勒斯坦人的車輛，由以軍護送從加薩走廊至以國拉蒙機場。

南非內政部及非政府組織「贈予者之禮（Gift of the Givers）」介入後，這些困在停機坪超過12小時的巴勒斯坦人終於入境，南非表示153人中，有23人已轉往其他國家，130人留在南非。總統拉瑪佛沙說儘管這些人缺乏必要證件，「但他們來自一個飽受戰亂蹂躪的國家。出於同情和理解，我們必須接納他們，並盡力幫助他們應對當前困境。」

「贈予者之禮」創辦人蘇萊曼（Imtiaz Sooliman）說，這架飛機上的乘客最初並不知道飛機的目的地，在飛往約翰尼斯堡的航程中沒有得到任何食物。

試圖將巴人逐出加薩

美聯社指出，人權組織擔憂這班秘密航班，是以色列政府試圖將巴勒斯坦人驅逐出加薩的舉措。以色列外交部表示，包機上的巴勒斯坦人在獲得第三國的批准後離開了加薩走廊。

美聯社報導，「歐洲馬吉德」官網自稱為人道主義組織，2010年在德國成立，總部設在耶路撒冷，致力為衝突地區的穆斯林社區提供援助和救援。網站上並無該組織的辦公室地址或聯絡電話，雖聲稱與15個國際組織合作，但未列出任何一個合作組織的名稱。

「半島電視台」今天（11/16）報導，愈來愈多巴勒斯坦人獲知，只要支付2000美元，「歐洲馬吉德」就能助其離開加薩走廊，報導稱這些人說雖不知道要去哪，但以軍持續轟炸，使加薩處境難以忍受，他們相信這片家園已沒有未來了。

美聯社及「半島電視台」都就神秘航班事件詢問「歐洲馬吉德」，未獲回應。

