詭異路倒匝道口！高雄男慘遭3車連環輾斃，第一輛駕駛竟肇事逃逸

社會中心／高雄報導

高雄市苓雅區中正路交流道於6日深夜發生一起死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

高雄市苓雅區中正路交流道於6日深夜發生驚悚死亡車禍。50歲高姓男子徒步穿越便道時突倒臥匝道口，慘遭王姓、方姓及連姓男子駕駛的三輛轎車接連輾過，高男當場身亡。其中王男肇事後逃逸，警方訊後將3人依過失致死罪送辦，王男另加辦肇事逃逸罪。

高雄市警局苓雅分局於6日深夜23時21分接獲通報，指稱中正路交流道東側便道發生嚴重交通事故。警員趕抵現場時，發現一名男子倒臥血泊中，經救護人員檢視，確認該名50歲高姓男子已無生命跡象。

警方調閱監視器畫面並訪查周遭目擊者還原經過，高男當時正徒步由東往西橫越交流道便道，不知何故突然倒臥在北上匝道口。隨後，57歲王姓男子、22歲方姓男子及52歲連姓男子，分別駕駛自小客車由南往北行駛經過該處。由於夜間視線不佳及未注意車前狀況，三輛車陸續不慎碰撞並輾過倒臥在地的高男，導致悲劇發生。

經警方調查，三名駕駛酒測值均為零，未有酒駕情事。然而，第一輛撞擊的駕駛王姓男子在肇事後並未停車查看，反而直接駛離現場，後續才被警方查獲。

警方初步研判，三名駕駛因未注意車前狀況釀禍，訊後全數依《過失致死罪》移請高雄地檢署偵辦。針對王男肇事逃逸部分，除面臨《刑法》第185條之4肇事逃逸罪責外，另依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，處新臺幣3,000元以上9,000元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照，終身不得再考領。

