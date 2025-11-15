詭異車禍！新店男撞單車翁「自行報案、就醫」才剛掛號「斷線倒地」死亡

社會中心／洪正達報導

徐男原本自現場還自行報案、就醫，沒想到才剛掛完後隨暈厥，搶救後不治。（圖／翻攝畫面）

新北市新店區15日發生一起嚴重車禍，騎機車的徐姓男子（22歲）行經民族路一帶時，與騎單車的86歲劉姓老翁發生車禍，徐男送醫前一度意識清醒，不但自行報案外，還向警方表示要自行就醫，沒想到看診過程中突然昏迷，緊接就急轉直下搶救不治，詳細案發原因仍要釐清中。

警方指出，徐男15日下午騎機車行經民族路時，在大豐國小附近與右側起步的劉姓老翁發生碰撞後雙雙倒地，徐男剛開始仍自行報案，而騎單車的劉姓老翁昏迷送醫，目前仍在加護病房觀察中。

騎單車的劉姓老翁昏迷，仍在加護病房觀察中。（圖／翻攝畫面）

其中徐男一開始等到救護車趕來後，在救護紀錄表簽名表示拒絕送醫，但自行前往就醫不久後突然暈厥，當場失去意識，後續經搶救後，仍因頭部創傷不治。

