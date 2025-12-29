詭異！兩地機場秤行李重量差10kg 旅客多付2千元超重費喊怪

一名旅客在社群平台發文稱，自己前往韓國釜山旅遊時，在家裡秤量測的行李重量為11公斤多，但在桃園機場托運時卻顯示高達22公斤，導致被收取2000多元超重費。更令人困惑的是，抵達釜山金海機場後再次秤重，行李重量又回到了12.5公斤。這種前後相差10公斤的情況，讓許多準備出國旅遊的民眾感到憂心。

有民眾發現，在桃園機場秤的行李重量，與在釜山機場秤的重量相差十多公斤。(圖／TVBS）

事件發生在28日，一位搭乘廉價航空前往韓國釜山旅遊的民眾在社群平台分享了自己的經歷。由於該航空公司的行李限額只有15公斤，這位民眾出門前特別在家先秤重，確認行李約11公斤多，應該不會超重。然而，到了機場托運行李時，重量竟然顯示為22公斤。這位民眾感到不對勁，連續拿起放下行李三次，但數字始終沒有改變，最終被判定超重，不得不多付2000多元的超重費用。抵達釜山後，這位民眾在釜山金海機場再次秤重行李，發現重量只有12.5公斤，與家中秤重結果相近，但與桃園機場的測量結果相差甚遠對於此事，機場地勤人員也說明行李磅秤的使用方法：「這邊值沒有歸零的時候，我們都會先按一個歸零鍵，基本上不會累計啦。單件行李去做計算的部份的話，我們都使用歸零鍵來做行李的重量測試。」他強調，通常在行李託運時，地勤人員都會歸零確認，以防止有爭議發生。

隨著假期將至，不少民眾正在安排出國旅遊。機場人員特別提醒，如果民眾對行李重量有疑慮，可以當場詢問是否能重新歸零秤重，避免行程還沒開始就打壞心情。

