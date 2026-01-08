詭異！台中殯儀館「佛祖車」保時捷自己動了 連撞3人、6機車

台中崇德殯儀館1/8有輛擔任「佛祖禮儀車」的白色保時捷，突然在無人駕駛的狀態下滑行，造成事故。讀者提供



台中市北區崇德路一段、崇德殯儀館內，今（1/8）日上午發生一起離奇事故，一輛停放在館內通道的白色保時捷休旅車，竟在無人駕駛情況下往前滑，先後撞上3名行人及路旁停放的6輛普通重型機車，造成3人受傷、機車零件散落一地，所幸傷者皆意識清楚，無生命危險。

台中市政府警察局第二分局指出，事故發生於上午11時27分，禮儀社23歲陳姓男子駕車進入殯儀館通道後下車辦事，他供稱當時已拉起手剎車，但沒有熄火，未料車輛竟在無人駕駛狀態下緩慢向前滑動，隨即釀成事故。

警方表示，車輛首先碰撞正在步行的3名行人，分別為57歲石姓女子、49歲羅姓女子及57歲楊姓男子，隨後又掃倒現場停放的6輛普通重型機車，造成不同程度毀損。目擊民眾指出，肇事車輛車頂架有金色佛祖像，為殯葬儀式常見的「佛祖引導車」，在無人狀態下自行移動，過程相當驚悚。

119救護人員獲報後立即到場處理，石姓女子全身多處擦挫傷，由救護人員送往中國醫藥大學附設醫院治療；羅姓女子手腳擦挫傷，楊姓男子則自述腹部不適但無明顯外傷，3人皆意識清楚，無生命危險，其餘傷者留在現場處理後續事宜。

警方依法對陳男實施酒測，結果顯示無酒駕情形。由於事故地點屬殯儀館內部通道，非屬一般道路範圍，且傷者與車主暫不提出告訴，警方已向當事人說明相關權益，並依非道路交通事故程序完成處置。後續將調閱殯儀館內監視器畫面，以釐清事發原因與經過。

第二分局分局長鍾承志提醒，無論是否位於道路範圍內，駕駛人停車時都應確實熄火、拉緊手剎車，並再次確認車輛完全靜止後再行離開，尤其在人車往來頻繁的場所，更應提高警覺，避免因一時疏忽造成他人受傷或財物損失。

