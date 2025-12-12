詭異！台南妙齡小姐姐 「馬路衝浪」連續撲車...第二次真的被撞倒了

社會中心／洪正達報導

女子發現白車靠近趕忙助跑飛撲，但駕駛即時發現停下後，她仍整個人趴上引擎蓋。（圖／ooxx.mia提供）

台南市區11日晚間發生一起驚險的道路碰瓷事件，1名女子不知何故深夜徘徊在民生路二段，除了做出怪異的蹲下舉動外，甚至「撲壘」行駛中的車輛，讓目擊者看傻眼，緊接著又被另輛黑色自小客撞倒造成四肢擦挫傷，全程驚險萬分，警方初步了解該女當時疑似飲酒過量導致行為失控，目前已深入釐清發生原因中。

據了解，這起驚險事件發生在11日深夜10點50分左右，有民眾目擊中西區民生路二段上有女子不知何故蹲坐在內側車道，緊接著衝向一輛白色自小客，該車駕駛見狀趕緊急煞，但女子沒停下還是「撲壘」引擎蓋，白車上的2人剛要下車關心時，女子又忽然起身衝向另輛黑色自小客，沒想到這次真的被撞飛後倒地。

廣告 廣告

女子看到另一輛黑車經過，趕忙又起身助跑，這次真的被撞倒。（圖／ooxx.mia提供）

警方獲報到場後， 立刻將受傷女子送醫，並向在場民眾了解事發經過，並提醒民眾，深夜視線不佳，駕駛務必放慢車速、注意車前狀況，以免類似意外釀成更大憾事。





不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

騙很大！高雄女騙子「道具鈔票」混進瑞豐夜市...刈包老闆鷹眼識破

撞擊瞬間曝光！為查詐騙車手...新興分局勇警閃車自撞違停小貨車

光電場「上億工程款」回流！繳回1.2億不法所得 三地總裁鍾嘉村今起訴

同居被分手生氣了！惡男「女友裸照PO網」報復…藉口要照顧老母換來緩刑

