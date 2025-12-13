詭異！台61「活馬路上跑」自小客煞不了高速撞翻...馬死了 全車嚇尿

社會中心／洪正達報導

台61後龍路段13日下午發生自小客將活馬撞死的罕見車禍。（圖／翻攝記者爆料網）

台61西濱快速道路後龍路段13日下午發生一起罕見車禍，一輛自小客在傍晚5點多行經98.6公里處時，發現一馬匹行走在道路上時已反應不及，當場將馬匹撞倒，警方獲報趕到現場時發現馬匹已死亡，自小客駕駛受傷，目前正釐清車禍原因以及飼主是否有過失。

警方指出，張姓男子當時駕駛自小客沿台61北上方向行駛時，在98.6公里處時赫然發現一匹馬行走在路中央，但仍反應不及當場撞上，造成張男臉部擦挫傷，所幸意識清楚送醫治療，車上2名乘客受驚嚇未受傷。

自小客側邊全毀，駕駛臉部挫傷。（圖／翻攝記者爆料網）

但被撞上的馬匹可沒那麼幸運，由於撞擊力道相當大，馬匹當場死亡，警方後續已找到馬匹飼主，正釐清是何原因造成馬匹在快速道路上獨走，已函送主管機關依法裁決中。

