詭異！同居男友一分半鐘前才外出 高雄女「胸有瘀痕」、全身赤裸墜樓亡

高雄市前鎮區4日發生墜樓命案，年約30歲的女子全裸陳屍停車場，其同居男友則至今失聯。（圖／翻攝畫面）

高雄市前鎮區4日發生墜樓命案，年約30歲的女子凌晨被發現倒臥在自家大樓地下室上層的機械停車位，警消趕抵時她已明顯死亡死者全身赤裸，胸部上還有不明瘀痕，而其同居男友在案發前1分半鐘才離開該大樓，至今仍失聯，且女子過去曾有遭受家暴紀錄，確切案情仍須釐清。

4日凌晨1時許，該大樓管理員聽聞地下室傳來巨響，他連忙前往察看，發現大樓女住戶倒臥機械停車位，且其全身赤裸，管理員嚇得立刻通知警消，警消到場時她已明顯死亡。

警方調查，確認死者穿著一件式睡衣墜落，衝破雨棚跌到停車場，在墜樓期間睡衣因撞擊而被扯掉，這才會全裸落地，而她胸上還有不明瘀痕，初步排除外力介入。

而死者過去有受家暴紀錄，且其同居男友在案發前1分半鐘才離開大樓，家屬懷疑案情並不單純，警方則已報請檢方相驗，確切案發原因和詳細案情仍待進一步調查。

