詭異！國1彰化匝道火燒車 駕駛竟「消失」

〔記者湯世名／彰化報導〕詭異！國道1號彰化交流道南下匝道今天(29日)傳出一起火燒車，國道警方與彰化縣消防局據報都派員趕往現場，該輛車已無冒煙情形，不過轎車駕駛卻消失不見蹤影，離奇景象令相關人員一頭霧水，由國道警方先將車輛拖吊離開，後續將根據車牌號碼通知車主到案，釐清駕駛失蹤原因。

這起離奇火燒車發生在今天上午近9點，彰化縣消防局據報國道1號彰化交流道南下匝道有1輛轎車車頭冒煙，立即派出消防車2輛、救護車1輛，消防人員9人趕往現場搶救；消防人員趕抵現場後，打開引擎蓋並未發現有冒煙情況，正想找轎車駕駛了解情況時，卻發現駕駛不在現場，令眾人一頭霧水，有人納悶稱「人到哪裡去了？」懷疑內情不單純，是否有酒駕行為或其他原因自行離開現場，後續交由國道員警處理，將根據車牌號碼通知車主到案說明。

