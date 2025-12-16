詭異！ 新北怪男衝車道飛撲保時捷 持續「空幹」3分鐘才滿足離去

記者莊淇鈞／新北報導

怪男趴在保時捷的引擎蓋上。（圖／翻攝自Threads @zyx._.116 ）

詭異！新北市板橋區文化路與漢生東路口時，昨天（15日）晚上6時許，1名男子無視紅燈逕自穿越斑馬線，突然趴上1輛行經保時捷的引擎蓋上，屁股還不斷上下搖晃磨蹭「空幹」許久後才離開，警方後續將追查男子身分並通知到案依公危送辦，並詢問車主是否提告強制。

有民眾在網路社群Threads上PO出一段影片，畫面中可見1名穿專著帽T、白色短褲及拖鞋的男子，昨天晚上6時許，在板橋區文化路與漢生東路口，竟趴在1輛汽車的引擎蓋上，屁股還不斷上下搖晃磨蹭「空幹」。一旁指揮交通的義交見狀上前勸說，但男子完全不理會，汽車駕駛只能無奈停在路中央，男子趴了3分多鐘後才起身自行離去。

板橋警方獲報到場時雙方皆已離去，警方詢問現場義交得知，該名男子是步行闖紅燈經過該路口人行穿越道，行經的汽車立即緊急停車等待男子通過，但該名男子卻無視趴在該車引擎蓋上。目前警方將調閱監視器確認車號，並聯繫車主是否欲提告強制罪嫌。警方同時也將追查該名男子到案，另依公共危險罪偵辦。

不良行為，請勿模仿！

