詭異！時速破百自撞電桿 男駕駛下車「頸噴血、手握刀」命危

苗栗縣後龍鎮4日發生一起詭異的交通事故。一名54歲男子駕車、時速破百撞擊電線桿，撞車後，男子自行下車，往一邊的田地走去，消防人員獲報到場時，男子頸部大量失血，還有一把剪刀，送醫後命危。竹南警分局調查事故原因以及男子動機。

4日上午7時25分，苗栗縣後龍鎮溪州里巨響驚動附近居民，一探究竟，竟是一輛自小客車自撞電線桿的事故。

警方調查，該名54歲男子獨自駕車沿溪州路由北往南行駛，行經勝利街附近時，不明原因自撞路旁電線桿。

事故發生後，男子自行下車，步行往一旁田地方向離去，當警消人員尋獲男子時，發現男子脖部及喉嚨有大量失血，且有剪刀在一旁。男子的情況相當危急。消防人員迅速進行包紮、止血等緊急處置，之後將男子送醫急救。

救護人員到場，男子頸部噴鮮血。讀者提供

