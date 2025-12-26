詭異! 男子平安夜點線香玩火.膠水倒盆栽 引居民惶恐
南部中心／呂彥頡、陳姵妡 高雄報導
高雄新興區，出現一名詭異男子，平安夜在打烊的銀樓外，點線香佈陣後還點火，最後竟把膠水倒在盆栽裡頭，結果被旁邊商家發現喝斥，嫌犯隨即逃離，被警方逮捕後，隔一天又跑回去現場點香拜拜，怪異行為引起居民惶恐，最後男子被依放火未遂罪送辦。
高雄一名男子，平安夜在打烊的銀樓外，點線香佈陣後還點火，被抓之後，隔天竟然又來焚香祭拜。（圖／民視新聞）
一名男子，晚間現身銀樓，他將車停在門口，接著蹲下擺放物品後，居然開始點火。點火男子：「XX啦，錄什麼。」怪異行為，被附近商家拍下，喝斥男子，男子還大聲飆罵，隨即騎車逃逸，警方獲報後將人逮捕，但這位男子沒記取教訓，隔天清晨又銀樓外報到，拿出打火機，點燃一把線香，還做出一連串詭異行為。記者vs.附近居民：「他就在那邊這樣，昨天有看到警察來，不知道在那邊拜什麼，有沒有嚇到，最近事情那麼多就感覺這很怪。」
這名男子，之前就曾燃放沖天炮，被依社維法送辦，這次竟又涉嫌縱火。（圖／民視新聞）
當事店家范老闆：「那個膠水是會起火那種，然後後面又插香拜拜，他的行為就非常危險，但是因為他隔天早上六點，又再來一次，還好第二天警察就把他抓走了。」這家銀樓，位在高雄允文街上，33歲顏姓男子在平安夜當天，先在門口佈陣玩火，接著又在盆栽羅漢松內倒膠水，隔一天又在人家盆栽內插香拜拜，導致三萬元的盆栽因此受損，男子的怪異舉動，也讓店家感到恐慌。高市警新興分局自強所長 馬百駿：「隨後在短短兩小時內，在苓雅區某超商，將這33歲的顏姓男子查緝到案，現場並查扣了打火機，水管膠合劑等相關涉案證物，全案在訊後，依涉嫌妨礙刑法放火未遂罪，移送高雄地檢署偵辦。」據了解，這名男子，之前就曾燃放沖天炮，被依社維法送辦，如今又在人家門口燒香佈陣，這行為也被依"放火未遂罪"，移送法辦。
原文出處：詭異男平安夜點線香玩火、膠水倒盆栽 引居民恐慌、被依放火未遂罪送辦
