詭異！ 男舞蹈教室外數鞋子.等下課...稱「想推銷東西」

高雄一間舞蹈教室的負責人投訴，隔壁男租客有騷擾行為，會在教室門外，數鞋子，看教室內有幾個人在，還會在門口等學生下課，向前搭話，學生們都會怕怕的，類似的事情不只發生一次，這名男子租過同一間教室，知道流程，會擅自拿鑰匙進入到教室，這樣行為讓學員們恐懼並報警，男子跟警方說，只是想去推銷東西，但這樣的行為實在不妥，未經同意，闖入他人空間，也有違法疑慮。

學員在舞蹈教室裡面，練習鋼管舞展現力與美，老師細心教導還有芭蕾等舞蹈，高雄一間舞蹈教室，常有學員會來上課，也會租借空間練習，但卻傳出，隔壁其他男租客有騷擾行為，監視器畫面清楚拍下，一名男子站在舞蹈教室門口，手指呀指在算門口放有幾雙鞋子，甚至看到學生出來，就靠近搭話疑似要推銷東西，真的讓學生怕怕的。

更誇張的還有這，教室內畫面仔細看，門被開了一小縫，擅自開門，在看教室內有沒有人在，舞蹈教室負責人說：「學生有聽到開門聲音，他嚇到，因為他剛好在休息，又攔截女學生，問這些問題，就覺得有點可怕。」

但類似事情，已經不是第一次，之前男子就曾因為，租過舞蹈教室，知道拿鑰匙的SOP流程，擅自開門進教室，舞蹈教室負責人說：「沒有經過我同意，也不是他租借的狀態下，他直接去管理室，拿我的鑰匙，然後直接進來看環境。」

實際想詢問男子動機，但沒有人在，而警方表示，有接到舞蹈教室通報，也找到這名男子，男子說只是想要推銷分享東西，看有幾個人在，但行為恐怕已經違法，律師江信賢說：「如果未得房東，或者房客同意，擅自進入他人的私人空間，可以依照刑法306條的規定，是屬於，無故侵入他人住宅罪，依法是可處，一年以下有期徒刑，拘役，9千元以下罰金，並且應該負擔民法，侵入行為的，損害賠償責任。」想推銷東西，但擅自開門，或是在教室門口等人，這樣的行為，恐怕都不太恰當。

