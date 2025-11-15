詭異！綠島岸邊赫見「不明飛行器殘骸」研判與台灣無關…相關單位鑑識中

社會中心／洪正達報導

綠島岸邊發現不明飛行器殘骸，相關單位正在鑑識中。（示意圖，與本案無關／翻攝畫面）

台東縣綠島鄉海岸線15日下午陸續發現2大塊疑似飛行物殘骸，引發居民熱議，據悉，第一塊殘骸發現地點在靠近技訓所前的流麻溝海岸，面積約3到4公尺，另一塊則在2公里外的柴口海岸，且2塊殘骸材質幾乎一樣，都是白色金屬外殼、內部呈現蜂巢結構。

發現者表示，殘骸外觀研判與國內的戰機不太一樣，有可能是國外的飛機、火箭或太空載具等，此外，其中一塊殘骸上則有鉚釘結構，不排除可能是航空器蒙皮；也有熟悉海況的民眾指出，有可能最近吹起東北季風，將深海的物體推上岸，目前已通報海巡單位，隨後將轉交軍方鑑識。

廣告 廣告

據了解，這兩塊殘骸目前已立案調查，後續將由海巡、軍方共同追查來源，當中是否有涉及到航空器事故、怎麼被帶到綠島海域來，將深入檢測後才可確定。

更多三立新聞網報導

詭異車禍！新店男撞單車翁「自行報案、就醫」才剛掛號「斷線倒地」死亡

金手鍊遭偷天換日！高雄女大生急用「6.5萬求售」下秒被騙走…消失

男人間的義氣？「7條通」聚餐喝酒巧遇員警 3摯友「開車掩護」一起完蛋

廠商承包地毯赫見「Made in China」海軍不給錢今逆轉！判決理由曝光

