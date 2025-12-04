詭異！馬斯克、祖克伯等名人 變成「人彘機器狗」地上爬啊爬

詭異！馬斯克、祖克伯等名人，變成「人彘機器狗」在地上爬啊爬。圖／翻自pagesix.com

美國藝術家、化名「Beeple」的溫克爾曼（Mike Winkelmann），近日邁阿密海灘巴塞爾藝術展（Art Basel Miami Beach）上，帶來他的動物系列作品「人彘機器狗」。但這些機器狗仔細看，全部頭部都戴上矽膠面具，而且每位都是名人，包括特斯拉創辦人馬斯克、Meta臉書創辦人祖克伯等，乍看之下給人一種「詭異感」。

溫克爾曼這次創作出的「人彘機器狗」，每一隻都戴著不同名人的面具，除了馬斯克和祖克伯，還有美國近代藝術家安迪沃荷、知名畫家畢卡索、亞馬遜創辦人貝佐斯等人。除此之外，這些機器狗在展場中不斷展時爬行，還能夠「互動」、「排泄」，成為整個會場中最受矚目的作品。

不過溫克爾曼強調，儘管這些機器狗的造型看起來有些詭異，但他的創作初衷並非要對這些名人進行冒犯。溫克爾曼說，這些名人現在掌握世界主導權，影響大家看世界的角度，而現在，他透過藝術家的視角，來看待這群名人及世界。

其實溫克爾曼在藝術領域早已聲名大噪，2021年，世界知名藝術品拍賣行佳士得首次拍賣以NFT形式（非同質化代幣）呈現的純數位藝術品：溫克爾曼的《每一天：前5000天》。該作品最終以6934.6萬美元（約新台幣21.7億元）的天價成交。



