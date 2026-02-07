詭異！高雄獨居男深夜躺匝道口 慘遭3車接連輾過...當場喪命

【記者莊曜聰／高雄報導】高雄市中正路交流道北上匝道口昨晚發生一起意外事件，50歲高姓男子不知何故，就倒臥匝道口車道上，由於天色昏暗，行經車輛並未察覺，高男連遭3部車輛輾過，其中一名駕駛發現壓到東西下車查看，驚覺竟是個人，通報警消前來但高男已經明顯死亡，詳細肇事原因、責任歸屬有交通大隊分析釐清。

苓雅警分局說明案情，這起事件發生在6日晚間11時許，57歲王姓、22歲方姓、52歲連姓男子3人駕車先後準備上交流道，但沒發現車道內側地面有人倒臥在地，行經時接連輾過，王男似乎未注意繼續行駛，方男由於車輛劇烈震動停下，連男也跟著停車，兩人查看發現撞到人趕快報警。

廣告 廣告

警消到場時倒臥在地的男子已經明顯死亡、未送醫，警方展開調查，調閱周邊監視器畫面，發現這名男子先是徒步跨越中正路交流道東側便道，從東往西方向行走，隨後疑似就躺在車道，消失在畫面中，後來就被3名駕駛撞輾喪命，據了解死者為獨居的高姓男子，聯絡家屬，家人表示已經很久沒聯絡。

警方指出，高男遭輾斃事件，方男、連男留在現場，均無酒駕情形，與肇逃的王男3人後續將依過失致死罪嫌，移送高雄地檢署偵辦；其中王男涉嫌肇事逃逸，也違反道交條例，將面臨吊銷駕照、終身不得再考領，一併送檢方偵辦。

死者高男平常獨居，家人稱很久沒聯絡，不解為何發生意外。民眾提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

鄧紫棋大巨蛋12萬張票30秒搶光 網哀號：好誇張一進去就沒了

李千娜《世紀血案》失言延燒 正妹女兒挨轟：妳媽覺得滅門不嚴重！

12星座最強運勢｜射手破僵局 天蠍好孕到 水瓶有財運

