詭譎巧合意外 國３竹崎段甫２死 混凝土車又翻
記者湯朝村∕嘉義報導
國道三號北上二九一公里處嘉義竹崎路段，八日早上十一時許有一輛預拌混凝土車在竹崎交流道出口側翻，整輛車橫躺在槽化線上，混凝土流滿地，占用出口匝道，出動大型機具拖吊，事故目前由警方排除，混凝土車司機無大礙，詳細肇事原因仍待警方釐清。由於同一路段的南下車道七日才剛發生小貨車追撞前車釀成兩死的車禍，民間習俗所謂的「不乾淨」引發駕駛人議論。
嘉義縣消防局八日中午十一點多接獲通報，指竹崎交流道上方的國道三號北上二九一公里處發生事故，有人待援，消防隊員抵達現場回報為混凝土攪拌車翻覆事件，駕駛已自行脫困，身上只有些許擦挫傷，婉拒送醫，消防隊結束任務。
路過的林姓駕駛表示，該路段七日早上十點多才發生兩死重大車禍，八日又發生混凝土攪拌車在對向車道無故翻覆意外，詭譎巧合，令人毛骨悚然。
第八公路警察大隊指出，黃男駕駛混凝土攪拌車行駛至竹崎交流道出口車道，疑因機件故障失控後自翻肇事，造成駕駛黃男輕傷未送醫。現場於中午一點多排除恢復通車，全案由白河分隊依規定處理，駕駛人無飲酒情形。
