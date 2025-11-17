詭！男拘留室吐白沫猝死 疑氰化物中毒1／開槍男遭收押突猝死 疑氰化物中毒死因待釐清

嘉義男子疑似氰化物中毒送醫不治。（翻攝畫面）

嘉義綽號大鼻雨的地方人士羅姓男子，15日因為涉及開槍被警方逮捕，由於有逃亡之虞後續被裁定收押。16日晚間法警將他交接給地檢時，他卻突然身體不適，送醫後還是宣告不治，由於他疑似有氰化物中毒反應以及身上有不明藥品，檢方預計週三解剖遺體，釐清確切死因。

15 日晚上 10 點半，白色轎車經過嘉義大林這間民宅時，突然槍聲大作，因為駕駛開了一槍，幸好無人受傷，警方半小時之後攔查到駕駛，還在大林公墓旁的產業道路附近查獲做案的槍械。

駕駛疑似感情糾紛，跟女友發生衝突，後來還對空鳴槍。涉案駕駛是前科累累的 57 歲羅姓男子，綽號「大鼻雨」的他，過去曾經因為涉及暴力討債、恐嚇取財以及強抽砂石稅等罪被法辦，這回又栽在檢警手裡，卻突然暴斃。

羅姓男子因為違反槍砲彈藥管制條例被收押，16 日晚上 9 點 15 分，地院法警將他移交地檢法警時，他卻突然身體不適，緊急被送往醫院治療，不過急救無效最後還是死亡，由於他的體內疑似有氰化物的反應，遺體將在 19 日進行解剖。

嘉義地檢署主任檢察官江金星：「查明有無媒體報導疑似服用氰化物情形，並釐清確切死因，在死因尚未查明前，本署不預設任何立場，盡力還原案件事實。」羅姓男子本身就是大腸癌末期患者，後續得要持續化驗，比對死者體內殘留跡證，才能釐清真相。