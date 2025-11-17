詭！高雄男叩同居女友兒「你母親死了」 還載屍潛逃

高雄市今（17）日上午發生一起離奇死亡案件，一名男子接獲母親同居男友來電稱「你母親死了」，並透露輕生念頭，表示自己正往屏東方向行駛，嚇得男子立即報警處理。警方稍早在鳳山尋獲車輛，發現一男一女均在車內，但女子已明顯死亡，另一名男性則性命無虞。

鳳山分局五甲派出所於（17）日下午1時許接獲家屬報案，立即通報高雄全區啟動緊急協尋。根據了解，車輛最後蹤跡是一路上國道10號往屏東方向行駛。警方透過監視器追蹤及車輛定位，最終於1個小時內在鳳山地區尋獲該輛車輛。

警方發現女子與同居男友均在車內，但女子已明顯死亡，同居男友則意識清醒，性命無虞。警方表示，目前已將同居男友帶回偵訊，並通知檢察官相驗女子遺體，以釐清死亡原因。由於案情仍有諸多疑點，包括女子死亡時間、地點及死因等，全案依法報請臺灣高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦，以釐清確切死因。

