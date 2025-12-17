一詮北美AI客戶陸續到位 明年散熱元件放量出貨

一詮協理劉秀興看好公司明年營運展望。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕LED導線架廠一詮(2486)今天在法說會表示，隨著AI時代來臨、晶片功耗持續提高，公司產品已由過去以光電產品與導線架，轉型聚焦於半導體高階散熱元件，目前散熱產品營收占比連年快速拉升，並成功斬獲北美AI龍頭雲端服務供應商訂單，以及特殊積體電路晶片(ASIC)陣營客戶，相關產品將於明年放量出貨。

一詮指出，公司近年持續調整產品結構，散熱元件營收比重已明顯提升，去年占比為18.03%，今年第三季已提高至26.38%，為各產品線中成長幅度最大項目；若以月營收觀察，散熱元件自今年9月起占整體營收比重已達35%，11月進一步拉升至37%，月營收自今年初約8700萬元，成長至11月約1.75億元，呈現倍數成長 。

公司說明，隨著AI晶片運算效能提升，高功耗趨勢帶動高階散熱需求快速成長，一詮目前已成為全球先進封裝與晶圓大廠供應商，並陸續導入ASIC、CSP陣營及北美AI龍頭客戶。今年第四季CPU、GPU相關產品已開始小量出貨，預期明年隨著客戶專案進入量產階段，出貨規模將明顯放大，會有較高的毛利貢獻。

在產品布局上，一詮表示，針對不同晶片熱耗需求，已具備多元散熱解決方案，涵蓋均熱板、金屬散熱結構及微通道水冷等高階產品，且均已具備量產能力。觀察高階散熱市場現階段的供應商數量仍然相對有限，市場需求大於供給，公司將持續與客戶同步開發高瓦數應用產品，強化在既有AI與網通客戶產品中的供應比重 。

因應明年訂單需求，一詮今年已積極進行產能調整與擴充，包括遷廠、既有廠房整建及新增設備，原總部搬遷後亦擴充為散熱元件產線，目標明年整體產能較今年提升一倍，以滿足AI、網通及相關客戶放量的訂單需求 。

財務方面，一詮今年前三季合併營收45億元，毛利率13.65%，主要受產能擴充、廠房搬遷費用、銅價上漲及新台幣升值影響；在營業費用下降帶動下，營業利益由虧轉盈，前三季每股盈餘為0.16元。管理層強調，近年負債比提高，主要來自擴產、購置新營運總部及土地所需資金，後續將隨營運規模擴大逐步消化 。

