詮欣打進CPO供應鏈 明年營收拚雙位數成長

（中央社記者曾仁凱台北24日電）連接器線廠詮欣打進熱門的矽光子供應鏈，提供CPO連接器與Cage散熱模組，應用在800G以上的網路交換器，搭配在車用市場耕耘有所斬獲，詮欣董事長吳連溪今天表示，公司最壞時間已過，明年營收可望雙位數成長，且獲利成長會優於營收成長。

吳連溪今天與媒體交流時表示，隨著AI高速運算帶動，網通交換器也走向高速傳輸，主流規格進入800G，1.6T的交換器明年也會出來，必須搭配新的矽光子等光學傳輸技術。

廣告 廣告

吳連溪表示，詮欣耕耘CPO（光學共同封裝）市場，今年積極送樣，除了原本的美系光通訊晶片解決方案大廠明年出貨可望放量，最近又取得2家新客戶，其中1家美系大廠明年第2季開始出貨，這一塊明年成長幅度會滿大。

吳連溪說明，詮欣除了供應網通交換器的CPO連接器，現在走到800G以上，系統會很熱，詮欣提供Cage散熱模組。估計銓欣明年網通類產品營收占比會從今年的16%至17%拉升到2成以上，CPO相關產品占其中3成。

另方面，詮欣在車用市場也有所斬獲，包括歐系客戶的車內USB充電應用，以及鴻海與另一家美系品牌廠，明年出貨量都會明顯放大。估計銓欣明年車用產品營收占比有望從今年30%大幅拉高到40%。

受匯率與原物料價格上漲等因素影響，詮欣今年營運陷低潮，前11月營收新台幣12.68億元，年減2.86%；前3季歸屬母公司淨利1.22億元，比去年同期衰退32.5%，每股稅後純益1.51元。

吳連溪今天表示，公司最壞時間已過，明年在網通與車用雙引擎帶動下，營收有望雙位數成長，且經濟規模放大，獲利成長會優於營收成長。（編輯：張均懋）1141224