詮釋獨特台中節慶氛圍 消波塊耶誕樹、樂高星願聖誕樹亮相

▲台中港酒店今年推出全台唯一的「消波塊耶誕樹」。

【記者 廖美雅／台中 報導】台中海線年度最具話題性的耶誕裝置正式亮相！台中港酒店今年推出全台唯一的「消波塊耶誕樹」，以台中海線最具辨識度的在地地景重新詮釋節慶美學。而在市區的台中大遠百首度與台灣樂高合作，於1F時尚廣場打造「玩樂聖誕 樂在其中」快閃活動，即日起至2026/1/4推出樂高聖誕魔法屋及5米高星願聖誕樹打卡點。

台中港酒店的「消波塊耶誕樹」具份量感與線條感的造型，被轉化為帶有「鐵漢柔情」氣質的節慶主角，外型強悍、稜角分明，卻在海洋氛圍與金色星點的襯映下呈現溫暖柔和耶誕的情緒，形成獨特的視覺反差。不同於過往以燈飾、松木或大型藝術物件打造聖誕場景，台中港酒店選擇以海線居民日常看見的生活地景為核心，透過紙材與可再使用結構重塑形象，打造專屬於台中海線的節慶氛圍。

▲裝置中加入漁網線條、一次性備品回收物件。

台中港酒店表示延續海線生活地景的視覺設定，今年的耶誕以裝置敘事回應環境議題，期盼讓節慶場景不僅止於視覺布置，也能成為旅客在旅途中思考永續與行動參與的契機。今年於設計上以可再生紙材重構消波塊造型，並在裝置中加入漁網線條、一次性備品回收物件，讓旅客在節慶氛圍中也能看見海線的真實處境。館內同步設置「潮汐願望箱」，邀請旅客寫下願意採取的永續行動並上傳社群，從觀看延伸至參與，讓守護海線不再只是口號，而是每位旅客都能踏出的第一步。酒店持續推動永續作為，包括備品減量、瓶裝水退場、循環包裝合作、瓶蓋回收與親子住房捐款支持環境團體等，此次節慶裝置亦是其永續實踐的延伸。打卡必拍「消波塊耶誕樹」 拍照分享就有機會抽親子主題房住宿

▲台灣樂高首度與台中大遠百合作，於1F時尚廣場打造「玩樂聖誕 樂在其中」快閃活動。

今年台灣樂高首度與台中大遠百合作，於1F時尚廣場打造「玩樂聖誕 樂在其中」快閃活動，即日起至2026/1/4推出樂高聖誕魔法屋及5米高星願聖誕樹打卡點，由可愛的樂高聖誕喵陪伴大小朋友一起走入冬季魔法旅程；現場規劃四大互動關卡，包含可親手拼砌薑餅人的「薑餅甜屋」、駕駛魔法車送禮的「遊戲酷房」、破解線索卡片的「閣樓尋寶」，以及可將心願掃描掛上巨型聖誕樹的拍照體驗，打造滿滿儀式感與最療癒的親子時光。活動更同步推動年度公益「Build To Give 愛心步步拼」，邀請偏鄉學童透過積木創作傳遞愛與希望，延續樂高鼓勵孩子築夢的精神。（照片／記者廖美雅翻攝）