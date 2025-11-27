詮釋「台灣隊長」陳傑憲 宋柏緯訓練直呼：沒有一塊肌肉不酸痛

宋柏緯飾演「台灣隊長」陳傑憲，光是外型已贏了一半。

以2024年世界棒球12強賽台灣奪冠傳奇為背景的熱血棒球電影《絕勝》（Team Fantastic），今（27日）於樂天桃園棒球場盛大舉辦媒體探班記者會，全民關注的「台灣隊長」陳傑憲一角究竟由誰擔任，答案也揭曉是由宋柏緯主演。宋柏緯在經過2個月的選角過程中脫穎而出，如今超商都會「掃貨」陳傑憲代言的商品，「做為信仰儲值」。

飾演隊長的宋柏緯坦言壓力超大，他表示陳傑憲是很多人心中重要的存在，自己不是要演出一個完美的球員，而是要誠實體現「他為什麼讓人敬佩」的核心精神。為了在大銀幕成為「台灣隊長」，宋柏緯重新調整體脂率，進行肌肥大重量訓練，加強腿力和核心穩定度，每日反覆傳接球與打擊姿勢，練到「一下床，就沒有一塊肌肉是不酸痛的」。他透露，現在對陳傑憲已形成「信仰儲值」，除了熱水器沒買，其他代言商品都會掃貨買單。

不過宋柏緯並非從一開始就得到導演王維名與姜瑞智的青睞，姜瑞智透露他們與宋柏緯談過之後，其實2個月都沒有回覆他，但得知他早已開始練習左打，這份為角色下定的決心打動導演，2位導演也透露，外型並非選角的第一條件，主要還是演員的企圖心。這麼短時間要拍運動電影，勢必要投入到電影，否則把它當作是演藝工作會很難，有這樣的決心、表演潛力。」

由於陳傑憲忙於訓練，2人目前都還沒機會碰上面，但劇組透露目前已在安排中。宋柏緯雖未與本尊當面交流，但訊息獲得陳傑憲回覆「FIRE」的表情符號，讓他感到極大鼓舞。

宋柏緯也說，自己看了大量陳傑憲的影片，到現在他開YouTube，演算法已經直接把陳傑憲的影片排入。此外，宋柏緯也很佩服陳傑憲的心態，「他有種安靜的堅持，是我非常敬佩的，這個電影在講的是中華隊的脈絡，有很多背景無名英雄的故事，我很欣賞他（陳傑憲）的不是熱血衝動，而是沉著穩定，鼓勵隊友，踏實的一步一步來。」

這段時間宋柏緯忙於拍戲，已很久沒有彈吉他，他笑說等殺青再去重新熟悉吉他就好，「反正吉他與球棒都是木製的 !」

